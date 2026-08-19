Перерахунок пенсії в Полтавській області може стати способом збільшити щомісячну суму без очікування загальної індексації.

Перерахунок пенсії в Полтавській області може дозволити працюючим пенсіонерам збільшити щомісячну виплату ще до проведення чергової індексації, повідомляє видання Politeka.net.

Право на перегляд виникає, якщо після призначення пенсії або попередньої зміни суми людина накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Є й інша підстава. Якщо від призначення виплати чи останнього коригування минуло два роки, звернутися за оновленням можна навіть тоді, коли додаткового стажу набралося менше.

На розмір майбутньої надбавки впливають два основні показники — тривалість страхового стажу після виходу на пенсію та офіційний заробіток, із якого сплачувалися внески.

Чи потрібно звертатися із заявою

У більшості випадків Пенсійний фонд проводить процедуру автоматично. Проте громадянин, який уже відповідає встановленим вимогам, може самостійно подати звернення та не чекати планового перегляду.

Перед цим варто перевірити інформацію про офіційне працевлаштування, сплату внесків і зарахування необхідного стажу.

Відповідні дані доступні в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Це дає змогу заздалегідь з’ясувати, чи виникло право на зміну виплати.

Від чого залежить розмір доплати

Однакової надбавки для всіх працюючих одержувачів немає. Під час розрахунку враховують додатковий стаж і розмір офіційної зарплати.

Чим довше людина продовжувала працювати після призначення коштів та чим більшим був дохід, з якого сплачувалися внески, тим суттєвішою може бути різниця.

Таким чином, перерахунок пенсії в Полтавській області може стати способом збільшити щомісячну суму без очікування загальної індексації, якщо дотримані необхідні умови.

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