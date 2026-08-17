Призначення грошової допомоги в Одеській області передбачене для тих пенсіонерів, хто відповідає встановленим вимогам.

Для частини пенсіонерів в Одеській області передбачена можливість оформити державну грошову допомогу на догляд, пише Politeka.net.

Однак сам факт досягнення 80-річного віку ще не означає автоматичного призначення виплати.

Як пояснює ПФУ, під час розгляду заяви враховують стан здоров’я пенсіонера, наявність медичних показань для постійного стороннього догляду, а також сімейні обставини. Зокрема, перевіряється, чи є близькі родичі, які фактично можуть забезпечувати необхідну допомогу.

Водночас наявність дітей не означає, що пенсіонер обов’язково отримає відмову у грошовій допомозі в Одеській області. Соціальні служби оцінюють конкретні обставини кожної родини. Якщо син або донька з об’єктивних причин не можуть доглядати за батьками, це може бути враховано під час призначення допомоги.

Зокрема, підставою можуть бути ситуації, коли діти:

самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність;

проживають за межами України;

не мають встановленого місця перебування;

з інших об’єктивних причин не можуть забезпечити постійний догляд.

За необхідності такі обставини потрібно буде підтвердити документами. У соцзахисті можуть попросити надати додаткові довідки чи інші підтвердження.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області на догляд

Першим етапом має стати звернення до сімейного лікаря. Медичний працівник оцінить стан людини та, якщо є відповідні підстави, направить її на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК).

Висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду є важливою умовою для подальшого оформлення державної допомоги.

Для звернення за виплатою необхідно підготувати:

заяву;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларацію про доходи — у випадках, коли її потрібно подати;

документи, які підтверджують особливі сімейні обставини, якщо їх вимагатиме орган соцзахисту.

Зібрані документи можна подати через ЦНАП або відповідний орган соціального захисту населення. Після прийняття заяви уповноважений орган розгляне документи та ухвалить рішення щодо призначення допомоги.

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