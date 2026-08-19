Дефіцит продуктів в Харкові може стати більш помітним наприкінці літа й восени.

Дефіцит продуктів в Харкові потенційно може проявитися насамперед у сегменті томатів через скорочення врожаїв у частині країн-виробників, повідомляє Politeka.

Цьогоріч аграрний сектор зіткнувся з несприятливими погодними умовами. У деяких регіонах тривалий період спеки супроводжувався посухою та недостатньою кількістю опадів.

Додатковим фактором стали сильні дощі та різкі температурні коливання. Усе це позначилося на врожайності територій, важливих для міжнародних поставок помідорів.

Зменшення пропозиції на зовнішніх ринках може створити додатковий тиск на ціни. Водночас ситуація в Україні наразі не свідчить про критичну нестачу овочевої продукції.

Українські фермери також відчули наслідки посушливої погоди. Найбільше проблем виникло в господарствах східних областей, де рослинам бракувало вологи.

Частину втрат вдалося компенсувати завдяки зрошенню, сучасним агротехнологіям та сприятливішим умовам вирощування в інших регіонах країни.

За попередніми оцінками, загальний обсяг українського врожаю може залишитися близьким до торішнього показника. Однак окремі підприємства можуть зібрати менше, ніж планували.

Вартість томатів визначатиме не лише кількість зібраної продукції. На кінцевий цінник також впливають витрати фермерів, транспортування, сезонність та обсяги імпорту.

Дефіцит продуктів в Харкові може стати більш помітним наприкінці літа й восени, коли сезонна пропозиція традиційно скорочується.

Для споживачів це може обернутися тимчасовим звуженням вибору або коливаннями вартості окремих овочів. Подальший розвиток подій залежатиме від нового врожаю, регулярності поставок та ситуації на світовому ринку.

Виробникам водночас доведеться пристосовуватися до частіших погодних ризиків. Серед можливих рішень — розвиток зрошення, вибір сортів, стійкіших до посухи, та модернізація агротехнологій.

Джерело: agroreview

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