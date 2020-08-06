Лизинг на жилье — нововведение, которое с каждым днем предлагает все больше различных компаний, и даже банков. Людей заманивают низкие процентные ставки и «сказочная» возможность обустроить квартиру по условиям того же «кредитного» предложения. Но все ли так просто и прекрасно?

Что такое лизинг

Существует достаточно большое количество различных определений лизинга, в том числе и для жилья. Чаще всего, заинтересованные источники указывают, что под лизингом стоит понимать сделку так называемой «аренды», когда лизинг-компания (лизингодатель) приобретает определенный объект (в данном случае жилье) и передает его в эксплуатацию заказчику (лизингополучателю). В свою очередь, клиент лизинговой компании начинает на обязанностях перед «кредитором-арендодателем» выплачивать ежемесячные платежи.

Также стоит отметить, что некоторые «кредиторы» даже не требуют первый взнос, а затраты на оформление жилья берут на себя (всю вложенную сумму вносят в общую стоимость помещения, которую в итоге «раскидывают» на 1-20 лет ежемесячных платежей).

Звучит заманчиво, но при этом, не так уж много источников раскрывают и негативную сторону сделки. Например, не говорят о том, что жилище могут забрать при «определенных» обстоятельствах без суда и следствия, а все внесенные платежи остаются лизинговикам. Об этом всем по порядку.

Лизинг для физических лиц

Ранее лизинговыми услугами активно пользовались юридические лица, в то время, когда обычный обыватель (физическое лицо), даже и не слышал о такой возможности. Но с начала 2019 года все начало активно меняться, и лизинг жилья стал доступен всем желающим, более того, его начали активно рекламировать.

Лизинг для физического лица — это долгосрочная аренда имущества, которая имеет все черты обычного кредита, но с критическим отличием — жилье, пока арендатор не выплатит весь долг, принадлежит лизинговой компании. Лизингодатель, при нарушении условий договора со стороны клиента, может без суда «выгнать» из нового жилья «постояльцев-арендаторов». С обычным кредитом судебные процессы могут затягиваться на месяцы, иногда и на годы.

Услуга лизинга доступна не только для недвижимого имущества, но и для авто, спецтехники, реже для различного оборудования.

Объектами правовых отношений при оформлении лизинга физическому лицу являются:

лизингодатель — финансовая компания или банк (предоставляющий такую услугу);

клиент, решивший воспользоваться лизинговым предложением;

продавец определенного объекта (недвижимость, машина, сельхозтехника и т.д,).

Любая юридическая сделка имеет особый алгоритм действий, как со стороны клиента, так и со стороны компании, предложившей услугу. В данном случае структура следующая:

Клиент выбирает объект недвижимого имущества (квартиру, дом). Например, если человек желает купить квартиру в рассрочку на просторах Киева, он выбирает надежного столичного застройщика и принимает решение по квартире. Клиент обращается в лизинговую компанию с целью воспользоваться их услугой «рассрочки-кредита-аренды» жилья. В свою очередь, лизинговики проводят собеседование с заказчиком, собирают необходимые данные о нем, проверяют выбранное им жилье. Если лизинговые кредиторы все же согласны заключить договор с клиентом, они предлагают ему подписать бумаги, «посвящают» его во все условия и нюансы, предупреждают о возможных последствиях нарушения договора. Если все документы собраны и подписаны, лизинговая сторона покупает объект договора, оформляет его по всем юридическим стандартам и передает его в пользование клиенту.

Важно: существует понятие «оперативной аренды» жилья. Под этим понятием имеется ввиду классическая аренда недвижимости, при которой клиент не имеет право купить жилье после окончания срока договора.

Кто может воспользоваться услугой лизинга жилья

По большей мере лизинговая услуга рассчитана на тех, кто не может воспользоваться кредитом или рассрочкой. Это физические лица, у которых плохая кредитная история или нет официального дохода. Ведь чаще всего, при таких условиях, банк отказывает в предоставлении столь крупного кредита.

Позитивное решение по лизингу озвучивают практически всем желающим, в отличие от обычных кредиторов. Лизинговикам, чаще всего, попросту нет дела до официальных заработков клиентов, им главное хотя бы поверхностно проверить платежеспособность заказчика услуги. Такая беспечность обосновывается тем, что лизинговые компании ничего не теряют — в случае неуплаты взносов клиентом на протяжении 90 дней (этот срок может меняться), кредиторы попросту забирают жилье.

Стоит отметить, что хоть объект пользования и принадлежит «кредитору-лизинговику», клиент все же может делать в помещении ремонт, и даже прописывать там родственников. Но все это лучше соглашать с лизинговой компанией.

Чем отличается лизинг, кредит и рассрочка

Кроме того, что лизинг выдается практически «кому попало», существуют и другие отличия от кредита и рассрочки:

лизинг, чаще всего, выдается коммерческими финансовыми компаниями, а кредит и рассрочка — банком;

лизингодатель является юридическим собственником недвижимости вплоть до момента «последнего платежа», когда клиент не будет должен ни 1 копейки («кредит» позволяет клиенту стать собственником недвижимости сразу же, но при этом, жилье выступает в роли «заложника»);

кредит и рассрочку можно взять при залоге на другое имущество клиента, очень часто даже без первого взноса (лизинг не предусматривает залога);

имущество, купленное в кредит или рассрочку, может перейти в статус «арестованной» — арест накладывается в результате несоблюдения условий договора и может быть выкуплено (лизингодатель может попросту забрать объект договора себе без суда);

иногда рассрочка принимает форму лизинга, когда объект договора является собственностью застройщика до момента полной оплаты.

Напомним, что имущество, которое находится под арестом, нельзя ни продать, ни сдать в аренду, ни подарить, ни переписать, ни завещать. Арестованное имущество, если не выкупить его, в судовом порядке может быть отобрано в клиента, а тот останется даже без денег, которые до этого ежемесячно платил.

Многие люди берут пример из тех, кто пишет на онлайн форумах «продам квартиру, купленную в кредит, верну деньги кредитору, и еще в плюсе останусь». Да, в некоторых случаях действительно можно продать свое новое жилье, но не арестованную квартиру, и не ту, которая покупалась в лизинг.

Стоимость лизинга в Украине

Регулирование процентной ставки по лизингу со стороны государства не осуществляется, так как предоставляют такие услуги (чаще всего), частные финансовые компании. Они предлагают квартиры и другие объекты под 15-20% годовых, но это средний показатель.

Некоторые счастливчики могут стать участником партнерских договоренностей между лизинговиком и застройщиком, получив «кредит» под 0-2% годовых.

Если кто-то думает, что покупка квартиры в лизинг получится по схеме: «буду сдавать жилье и так оплачу кредит», спешим его огорчить. Сдача недвижимости с трудом покроет (в редких случаях) проценты, не говоря уже о теле кредита.

Как пример приведем среднюю небольшую квартиру, стоимостью 30 тысяч долларов. Процентная ставка 17% = $5100 (или $425 в месяц). Средняя арендная плата за такое жилье, даже с евро ремонтом, не превышает $300 в месяц.

Основные минусы и плюсы лизинговой покупки недвижимости

В лизинг возможна покупка как нового жилья, так есть и возможность заказать вторичное имущество. В свою очередь, сравнение по цене между б/у домами и новыми дает понять, что разница не такая критическая, как могут подумать обычные граждане.

Надежный лизингодатель позволяет приобрести даже несколько квартир, несмотря на базовый финансовый актив клиента, иногда даже не проверяя кредитную историю. О залоге не идет и речь.

Купленная по лизингу квартира обойдется сравнительно дешевле, ведь цены на лизинг, как правило, ниже — возможность кажется более доступной.

С негативной стороны можно рассматривать тот факт, что банковский кредит не сразу заберет жилой массив или другой объект договора. Арестованное имущество любые желающие клиенты могут вернуть (воспользоваться выкупом). А вот по лизинговому договору приобретенная квартира не является вашей, и при нарушениях автоматически «улетает в небытие».

Банковский кредит дает больше пространства клиенту: возможна продажа или передача имущества, имеется защита прав со стороны государства. То есть клиент имеет возможность полноценно распоряжаться правом собственности (только не арестованной квартирой).

Заручившись государственной поддержкой, квартира может быть у банка «отвоеванной», а вот поддержку от государства против лизинговой компании «не дождешься». Тем более, перепродажа движимого имущества поможет забыть о кредите, а вот если оценить лизинговый договор — такое провернуть не удастся, ибо квартира — не ваша.

Краткий вывод

Украина развивается, а вместе с ней под прогресс попадает и кредитно-лизинговая система. Под прогрессом стоит понимать снижение процентной ставки, упрощенная программа, по которой можно получить так называемую «лизинговую рассрочку» практически каждому украинцу без первоначального взноса.

В лизинге как для юридических так и для физических лиц имеется предложение оплатить не только стоимость жилья, но и налог, затраты на ремонт, обустраивание помещения внутри, утепление и т.д.

Но лизинговое приобретение жилья имеет и ряд негативных сторон. Если клиент нарушил правила договора, не осуществлял выплату по кредиту в течение определенного периода (например, 90 дней), то объект договора без суда и права выкупа забирается лизинговой компанией. Истории «кредитных неудачников» можно почитать на различных форумах. Их отзывы адресуются лицам, которые решили осуществить покупку в лизинг.