Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что индексация в Украине стала формальностью, потому что выплаты сами по себе скудны, а инфляция их еще больше съедает, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Пенсионеры в Украине – это люди, которые всю жизнь работали, строили эту страну, но сегодня просто вынуждены выживать», – отмечает Екатерина Котенкова.

В марте 2025 года, напоминает журналистка, правительство провело индексацию пенсий, среднее повышение составило примерно 376 гривен, но это среднее, то есть есть люди, которые получили меньше. В общем, средняя пенсия в Украине, добавляет она, – 6341 гривен, и, опять же, этот показатель взят между самым большим, то есть спецпенсиями, и наименьшим, то есть есть люди, которые получат гораздо меньше. По словам журналистки, вообще реальная средняя пенсия в Украине – максимум 4000 гривен.

«Около 3 миллионов человек получают пенсию 3340 гривен и меньше. То есть, не все получают даже 3000 гривен. Вывод таков: официально индексация есть, а реальные люди просто этого не чувствуют, потому что мы видим, как растут цены, пенсии за ними просто не успевают», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как утверждает журналистка, власти должны перестать воспринимать индексацию как формальность, как галочку, это должна быть реальная поддержка в условиях, когда инфляция съедает все.

