Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что 2 сентября будет шанс на установление мира, если к Си Цзиньпину и путину в Китай на военный парад приедет Трамп и они договорятся, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, российско-украинская война уже закончилась, но еще не завершилась, но есть шанс, что все случится 2 сентября. Как он напоминает, 2 сентября – это День окончания Второй мировой войны, и в этот день Си пригласил путина в Китай на военный парад, и если там будет присутствовать также Трамп, то это шанс для нас. А такая вероятность, утверждает эксперт, высока, ведь Трамп – президент государства, которое тоже победило во Второй мировой войне и которое было главным игроком на Тихоокеанском плацдарме, на море, ведь СССР и Китай воевали на суше.

«Так вот мы как раз и увидим 2 сентября, что будет. Может быть, будет дружба, то есть Ялта 2.0. Но это я про версии говорю, это одна из версий», - отмечает Олег Стариков.

Как объясняет эксперт, сегодняшнее летнее наступление российских войск перейдет в зимнюю военную кампанию 2026 года, если 2-3 сентября ничего не произойдет. В таком случае, констатирует он, война будет продолжаться дальше, это тоже одна из версий развития событий.

«Я как аналитик высказываю версии. Будут они, не будут, посмотрим. С одной стороны, воевать легко, то есть разбираться легко в войне, с другой – воевать трудно и вообще непонятно. В войне может быть и так, и так, и по-другому, и вообще даже непонятно как. Планировали одно, а нарвались совершенно на другое», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, почему нельзя соглашаться на короткие перемирия с рф: «Они потом это будут выдавать за результат».

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, о новом способе проведения диверсионных мероприятий: дроны-ждуны.