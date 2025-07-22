Политолог Андрей Золотарев заявил, что Европа могла бы потратить деньги не на российские нефть и газ, а на помощь Украине, могла бы закрыть над нами небо, дать больше авиации, но она не готова, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

Если говорить о готовности Запада больше помогать Украине, отмечает эксперт, то, во-первых, достаточно просто посмотреть на цифры, ведь Европа потратила за эти годы полномасштабной войны на закупку российского газа и нефти намного больше, чем на помощь ВСУ.

«Во-вторых, комфортные и безопасные времена рождают слабых людей. Поэтому воевать и мерзнуть в окопе немецкий бюргер не готов. В 1970-х годах шутили, что история перевернулась: евреи, которые раньше были лучшими торговцами, теперь стали лучшими солдатами, а немцы, которые раньше были лучшими солдатами, теперь стали лучшими торговцами. Поэтому идти на какие-то большие жертвы, жертвовать своей безопасностью ради Украины Запад точно не будет», - объясняет Андрей Золотарев.

По его мнению, если бы Запад был готов, то мог бы как минимум закрыть небо над Украиной от российских обстрелов, как это сделали с Ираном, или Запад мог бы поставить Украине авиацию еще в 2022 году, технические возможности были. Как рассказывает эксперт, в Тусоне целое кладбище авиационной техники, там более 5000 самолетов и есть вполне годные экземпляры.

«Поэтому могли бы подкинуть те же F-16 еще в 2022 году. А по поводу пилотов – частная военная компания, отставные бы подписались. И в 2022 году это могло оказаться game changer – массовое применение Украиной авиации, допустим, на Херсонском направлении. Когда не было еще укреплений линии Суровикина, это могло привести к тому, что коридор в Крым был бы для россии потерян. Такая вероятность была, но этого не случилось», - утверждает Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что украинским беспилотникам пора навестить завод по производству шахедов в Елабуге.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему Европа не готова к большой военной помощи Украине.