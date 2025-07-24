Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что у Запад нет достаточно мощностей для производства большого количества оружия и они почему-то думают, что путин сдастся, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть ли у Запада то количество номенклатуры вооружения, которое необходимо для нас? Способны ли они в таком количестве выпускать новое оружие, чтобы обеспечивать интенсивность боевых действий? Нет. У них нету этого. Британская пресса писала о количестве, о том, сколько вся Европа выпускает оружия и сколько российская федерация. Это данные The Economist, The Guardian», - отмечает Олег Стариков.

И даже этим данным из медиа, утверждает эксперт, можно верить, собрать эти разведданные вполне возможно. Как он рассказывает, есть даже такие маленькие разведпризнаки, как, например, количество потребляемой электроэнергии, по этому можно определить, сколько станков работает и так далее.

Сложно же получить такую информацию о производстве вооружения, по словам эксперта, в Северной Корее, территория полностью закрыта и заводы под землей, также тяжело выяснить такие данные в Иране и Израиле. А вот, например, в россии, констатирует он, это сделать легко, как и в странах НАТО.

«Но в западном мире почему-то взяла верх версия о том, что путин и башни кремля испугаются всего и сдадутся. Вот почему-то это так. А вторая версия о том, что россия будет воевать до конца, просто не рассматривается. Поэтому меня волнует все, что связано вот с эскалационной составляющей, с ракетно-ядерной триадой. Меня это очень беспокоит», - утверждает Олег Стариков.

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