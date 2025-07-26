Политолог Руслан Бизяев объяснил, что российско-украинская война – это только часть общей картины, но когда все противостояния закончатся, у мира будет новая концепция, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

«То, чем закончатся все эти войны, – это новый концепции. Одна планета – один народ. И в горниле российско-украинской войне будет формироваться новая мировая идеология. То есть то, что мы наблюдаем между Украиной и россией, – это ведь не последняя часть марлезонского балета, далеко не последняя. И никто себе не задает вопрос один простой: «А что дальше?», - отмечает Руслан Бизяев.

По словам эксперта, можно смоделировать ситуацию, что вот 2 сентября 2025 года российско-украинская война приостановлена, начался какой-то реальный мирный процесс. Вопрос, подчеркивает он, в том, означает ли это, что на следующий день выйдет Макрон и заявит, что 800 млрд евро, которые ЕС запланировал на оборонный бюджет, пойдет на социальные стандарты.

Или, продолжает эксперт, Трамп обратится к корпорации Boeing и заявит, что, раз война закончилась, можно не спешить с разработкой истребителя шестого поколения F-47, это дорого и непонятно. А Стармер, продолжает он, заявит, что все проблемы решены, идет мирный процесс, значит, можно сократить программу военно-морского флота Британии, а Британия ведь не только для себя строит, а еще для Канады и Австралии.

«Наступил мир во всем мире. Так будет выглядеть ситуация? А вот почему нет и что дальше – это, наверное, тема пофантазировать и порассуждать», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что российско-украинская война и риски в Тихоокеанском регионе – это связанные вещи.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о фазах мирового конфликта: «Уже формируется два противоборствующих блока».