Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что на фоне угроз и новых вызовов администрация Трампа все больше меняет свою стратегию на сдерживание не только Китая, но и россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп подтвердил, что США будут продавать оружие союзникам для передачи Украине. Поэтому, констатирует он, закончился этот период неопределенности, когда мы были не слишком уверены в позиции Трампа, теперь есть ясность, что американское оружие точно будет.

«Я перечитывал проект, который разрабатывали американские ученые, эксперты, в частности из The Heritage Foundation, которая приближена именно к Республиканской партии. Там очень интересно и правильно описывались шаги США по внешней политике, направленные на укрепление национальной безопасности. Речь идет о том, что США, как бы то ни было, все же будут ориентироваться на сдерживание как Китая, так и россии, особенно в вопросах Арктики. Трамп на этом настаивал неоднократно, что вопрос Арктики является важным и одним из ключевых. Поэтому можно сказать, что сдерживание россии входит в национальную стратегию безопасности США и политика американской администрации Трампа все больше адаптируется к этой стратегии», – утверждает Александр Мусиенко.

И это правильно, констатирует эксперт, ведь россия не собирается останавливаться из-за ультиматума Трампа, спикер кремля Песков заявил, что они продолжат достигать цели «сво», то есть об этом уже говорится совершенно открыто.

«Если к этому добавить, что возобновилось прямое авиасообщение между Пхеньяном и москвой, что россия может пытаться под видом гражданских перевозок доставить северокорейских военных, чтобы активизировать ситуацию на фронте, то, безусловно, такие угрозы существуют. Значит, нам нужно делать еще больше, еще больше наносить удары по военным объектам государства-агрессорки и укреплять сотрудничество с нашими партнерами, держать строй и продолжать борьбу», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что в горниле российско-украинской войны будет формироваться новая мировая идеология.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как Германия улучшит дальнобойные возможности Украины: «Уже есть первые решения».





