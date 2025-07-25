Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что цели рф на переговорах циничны: короткие перемирия для спасения своих раненных и обмен пленными, что можно было сделать и без этого, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинская делегация ехала со словами: «Мы едем требовать прекращения огня». Мы предложили 30-дневное прекращение огня еще апреле, я уж не вспомню. Мы готовы на прекращение огня, но что-то вообще не ничего не происходит. Мединский заявил, что они еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых и трупы своих бойцов. Мы это слышали уже 2 месяца назад. Аривидерчи. Они потом это будут выдавать за результат. путин будет звонить Трампу и говорить: «Мы же предложили перемирие, правильно?», – комментирует Михаил Шейтельман.

Как объяснил Мединский, рассказывает он, сейчас в серой зоне из-за дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску при эвакуации. Только вот, подчеркивает эксперт, мы не будем давать возможность россии забирать с фронта раненых, потому что это наступающие войска, они должны знать, что прийти на украинскую землю значит умереть.

Единственным достижением очередных переговоров с рф, констатирует он, является обмен пленными и телами мертвых бойцов. Это, отмечает эксперт, конечно, хорошая новость, но это не прогресс.

«И понимаете, это определенный цинизм со стороны россии. Они затеяли эти фальшивые переговоры, которые путин придумал в мае на день позора российской федерации, и россияне используют обмен пленными как фасад для этих переговоров, чтобы притворяться, что они настоящие. Это факт. И этот обмен пленными мог бы и так быть, эти пленные могли бы быть дома и раньше. Но нет, россиянам понадобилось представить это как результат переговоров», – объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что, когда мы видим неэффективные управленческие решения, нужно действовать, а не посыпать голову пеплом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о третьоем раунде переговоров в Стамбуле: снова сосредоточатся на гуманитарном треке.