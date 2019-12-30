Сипачев Владимир Вениаминович — российский бизнесмен, банкир, основатель и президент Резервного Межгосударственного Банка.

Родился 17 августа 1958 года в селе Никольское, Сакмарского района, Оренбургской области России. В 1975 году окончил среднюю школу № 2 в городе Орск Оренбургской области.

Высшее образование

1975–1980 гг — учился в Оренбургском политехническом институте по специальности «Технология машиностроения».

1994 год — в МГУ им. Ломоносова получил степень кандидата экономических наук.

Профессиональная деятельность

1980–1982 гг — инженер-конструктор в ООО «Южуралмашзавод» (г. Орск).

1982–1987 гг — начальник конструкторского бюро в Производственном объединении «Атоммаш» (г. Волгодонск).

1987–1989 гг — ведущий конструктор филиала «Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения (г. Волгодонск).

1989–1992 гг — генеральный директор Совместного Советско-Венгерского предприятия «ИНТЕРРОКС» (г. Москва).

1992–2001 гг — председатель правления Акционерного коммерческого банка «Аэрофлот» (г. Москва).

2001–2016 гг — председатель совета директоров ООО «ИНТЕРРОКС» (г. Москва).

С 2016 года по настоящие время — президент Резервного Межгосударственного Банка.

Политическая деятельность

Апрель 1999 года — основал Православную партию России. Была ликвидирована в 2004 году после принятия федерального закона «О политических партиях», который запретил политические партии, созданные по признакам национальной и религиозной принадлежности.

Декабрь 2018 года — создал политическую партию «Мастер».

Семейное положение

Женат, двое детей.

Интересные факты

Сипачева считают одним из создателей радиовещания в FM-диапазоне. В 1989 году основал первую в СССР частную FM-радиостанцию — «Радио Рокс».