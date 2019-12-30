Сипачев Владимир Вениаминович — российский бизнесмен, банкир, основатель и президент Резервного Межгосударственного Банка.
Родился 17 августа 1958 года в селе Никольское, Сакмарского района, Оренбургской области России. В 1975 году окончил среднюю школу № 2 в городе Орск Оренбургской области.
Высшее образование
1975–1980 гг — учился в Оренбургском политехническом институте по специальности «Технология машиностроения».
1994 год — в МГУ им. Ломоносова получил степень кандидата экономических наук.
Профессиональная деятельность
1980–1982 гг — инженер-конструктор в ООО «Южуралмашзавод» (г. Орск).
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1982–1987 гг — начальник конструкторского бюро в Производственном объединении «Атоммаш» (г. Волгодонск).
1987–1989 гг — ведущий конструктор филиала «Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения (г. Волгодонск).
1989–1992 гг — генеральный директор Совместного Советско-Венгерского предприятия «ИНТЕРРОКС» (г. Москва).
1992–2001 гг — председатель правления Акционерного коммерческого банка «Аэрофлот» (г. Москва).
2001–2016 гг — председатель совета директоров ООО «ИНТЕРРОКС» (г. Москва).
С 2016 года по настоящие время — президент Резервного Межгосударственного Банка.
Политическая деятельность
Апрель 1999 года — основал Православную партию России. Была ликвидирована в 2004 году после принятия федерального закона «О политических партиях», который запретил политические партии, созданные по признакам национальной и религиозной принадлежности.
Декабрь 2018 года — создал политическую партию «Мастер».
Семейное положение
Женат, двое детей.
Интересные факты
Сипачева считают одним из создателей радиовещания в FM-диапазоне. В 1989 году основал первую в СССР частную FM-радиостанцию — «Радио Рокс».