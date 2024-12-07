Юлия Светличная родилась в Харькове. В родном городе получила два высших образования – экономическое и в области государственного управления.

Трудовую деятельность Светличная начала в 2005 году с должности начальника отдела в учебно-научно-производственном центре «Охрана труда». Через год ее назначили заместителем генерального директора мебельной фирмы ООО «Гамма».

Но долго на этой должности Юлия Александровна не задержалась. В том же году она пошла на госслужбу в Харьковскую обладминистрацию. В главном управлении экономики успела поработать в отделах инвестиционной политики, ценовой политики и развития предпринимательства и рыночных отношений.

В 2012 году, после получения второго высшего образования, Светличная снова попробовала себя в бизнесе. Она работала заместителем директора ООО «Дорнит». Но после двух лет работы в фирме, Юлия Александровна вернулась в Харьковскую ОГА на должность директора департамента по повышению конкурентоспособности региона. Через полгода стала заместителем главы обладминистрации Игоря Райнина, затем – его первым заместителем.

На местных выборах 2015 года Светличная прошла в три совета: Харьковский областной, городской и районный. Впрочем, выбрала депутатский мандат областного. В ноябре того же года ее избрали руководителем фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Харьковском облсовете.

Летом 2015-го Юлия Светличная стала фигуранткой скандала, когда в сети обнародовали письма со взломанной электронной почты тогдашнего губернатора Райнина. Была там и переписка интимного характера главы со своим заместителем Светличной. Райнин все отрицал. Заявлял, что его электронку не взламывали, а обнародованные материалы – фальшивые.

Однако из биографии Юлии Александровны видно, что Игорь Райнин и его семья сыграли не последнюю роль в ее карьере. В частности, гендиректором УНПЦ «Охрана труда», ставшим первым местом ее работы, был отец экс-губернатора – Лев Райнин. А Игорь Львович тоже в свое время занимал эту должность.

Глава ХОГА

В августе 2016 года, после того, как Игорь Райнин пошел работать в Администрацию президента, Светличную назначили исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА. В октябре в возрасте 32 лет она стала полноценным главой обладминистрации и самым молодым руководителем области в Украине.

Молодую губернаторшу хвалят за хорошее знание английского языка. К заслугам Светличной причисляют идею открыть офис Харьковского региона у Белого дома в Вашингтоне. Хотя за время деятельности значительных результатов он не принес.

А вот с украинским языком отношения у чиновницы были не всегда дружественные. Например, во время концерта по случаю Дня соборности Украины она, еще находясь в статусе заместителя губернатора, сказала речь на русском языке.

Представители общественности сделали выговор служащему такого высокого ранга, ведь законодательство требует выступать на официальном уровне на государственном языке. К тому же и повод требовал именно этого, и близость к фронту города, в котором проходил концерт.

Уже после того, как Юлия Светличная заняла должность губернатора, беспокойно стало в журналистских кругах. В частности, в независимом интернет-СМИ 057.ua. В середине апреля 2017 года в редакцию с обысками пришли представители налоговой полиции, которая якобы уже не существует, а также представитель Нацполиции. Сотрудники издания считают такие действия давлением и напоминают, что печатали ряд расследований о деятельности чиновников городского и областного уровней.

Также стоит отметить, что это СМИ оказалось под присмотром правоохранителей не впервые. Еще в 2015 году сайт опубликовал скандальную информацию по электронке Райнина, где содержались и письма Светличной. Журналисты сказали, что им отказали в комментарии в областной администрации, поэтому они опубликовали материал без него. Редактору потом звонили из СБУ, а затем на ресурс была осуществлена DDoS-атака. Но в обладминистрации заявили, что комментариев от них просто не дождались и заявили, что на журналистов не давили.







Во время карантина, введенного в 2020 году из-за распространения коронавируса, Светличная, по данным Движения ЧЕСНО, занималась "гречкосейством", то есть косвенным подкупом. Так, она передала в медучреждения области средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.



Депутатство





После ухода с поста председателя Харьковской ОГА Юлия Светличная претендовала на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом, в частности, свидетельствует ее электронная декларация. Впрочем, впоследствии она объявила о намерении принять участие в промежуточных выборах в Верховную Раду на ОВО № 179.

На выборах, которые состоялись 15 марта 2020 года, самовыдвиженка Юлия Светличная набрала 77,54% или 30 194 голоса избирателей. Примечательно, что в ее пользу свои кандидатуры сняли Виктория Алексейчук ("Слуга народа") и Александр Диденко ("Оппозиционная платформа — За жизнь").

Доходы

В электронной декларации за 2016 год Юлия Светличная указала, что владеет двумя квартирами в Харькове. Также ей принадлежит 50% квартиры в Волчанске. За время работы в ХОГА ее заработная плата составляла 149 тыс. грн. Как доцент кафедры международной экономики Харьковского государственного университета питания и торговли она получила 3,7 тыс. грн. Наличными хранит $17 тыс., 5 тыс. евро и 50 тыс. грн. Также несколько тысяч гривен имеет на банковских счетах.





В електронній декларації за 2020 рік зазначено, що Юлія Світлична зареєстрована й проживає у Харкові. Інформації про членів сімʼї в документі немає.

Обʼєкти нерухомості. Нардепка є власницею квартири у Харкові площею 47,1 кв. м. На дату набуття права власності (квітень 2008 р.) вартість житла оцінили у 15 040 грн. Ще одну її харківську квартиру площею 32,7 кв. м у липні 2006 року оцінили у 126 250 грн.

В Києві нардепка у 2020 році орендувала кімнату (25,8 кв. м) в готельному комплексі "Національний".

Транспортные средства. Декларант указала автомобиль Peugeot (модель 2008) 2014 года выпуска за 320 000 грн.



