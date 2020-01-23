Владислав Константинович Хахулин — депутат Киевоблсовета, которого одним ударом отправили в нокаут во время заседания.

Биография

Владислав Константинович Хахулин родился 26 января 1987 года в городе Киев.

Образование

Владислав окончил 105-ю столичную школу и Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”.

Семья

Хахулин состоит в браке. Жену зовут Анастасия (девичья фамилия Неведомская). Она по образованию юрист, окончила Киевский национальный университет внутренних дел.

Анастасия является главным специалистом отдела управления по вопросам обеспечения депутатской деятельности и работы с постоянными комиссиями Киевского областного совета.

Ранее жена Владислава была директором юридической фирмы “Эсперус”, а совместно с Анной Стариковой входила в Набсовет банка “Велес”, владельцем был председатель Киевской областной организации “Батькивщина” Константин Бондарев.

У супругов двое детей Святослава и Ярослава.

Карьера

В 2015 году Владислав стал депутатом Киевского областного совета (28-й округ, Кагарлыкский район). Хахулин баллотировался от ВО “Батькивщина”. На момент выборов он был временно безработным. В облсовете Владислав вошел в состав комиссии по вопросам свободы слова и средств массовой информации.

В 2016 году он стал начальником отдела материально-технического обеспечения исполнительного аппарата Киевского областного совета. Затем возглавил управление информационных технологий и материально-технического обеспечения исполнительного аппарата КОС.

В июле 2019 года Хахулин принимал участие в парламентских выборах. Его фамилия значилась под № 115 избирательного списка ВО “Батькивщины”. Однако стать народным депутатом ему не удалось. Его номер оказался непроходным.

В декабре того же года Владислав заявил, что выходит из фракции ВО “Батькивщина”, а также покидает партию, членом которой был на протяжении последних десяти лет. После этого Хахулин стал членом депутатской группы “Вместе за Киевщину”.

Компромат и скандалы

В июне 2017 года на парковке одного из столичных супермаркетов был ограблен автомобиль Владислава Хахулина. Вор украл сумку с ноутбуком и документами. По данным СМИ, “также добычей вора стали 100 тысяч гривен”.

Всего через пару месяцев с депутатом случился куда более неприятный инцидент. В сентябре 2017 года прямо в зале заседания Киевского областного совета произошла драка, после которой Хахулин оказался в больнице.

По информации СМИ, причиной драки стало то, что члены фракции БПП “сначала заблокировали трибуну, а потом депутат Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой и вырвал микрофон”.

На помощь своей коллеге по партии бросился Владислав Хахулин. Однако на “его просьбу “не трогать Старикову” Карлюк ответил кулаком. В итоге Хахулин потерял сознание”.

Позже депутат Киевоблсовета от ВО “Батькивщине” Олег Кищук сообщил, что у его однопартийца “перелом челюсти, сотрясение мозга и выбиты зубы”.

После этого инцидента регламентная комиссия должна подготовить обращения в полицию с целью привлечения к ответственности депутата-драчуна.

“По факту избиения, которое совершил Виталий Карлюк, на место преступления я вызвала полицию и составила заявление о покушении на мою жизнь и избиение депутата Владислава Хахулина”, - отметила председатель Киевоблсовета Анна Старикова.

Глава ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко требовала немедленного возбуждения уголовного дела за нанесение тяжких телесных. Однако дальше все “заглохло”.

В декабре 2019 года Хахулин оказался в числе 12 депутатов КОС, избранных от ВО “Батькивщина”, которые покинули ряды партии.

Еще весной разразился конфликт с руководителем местной ячейки Константином Бондаревым. Юлия Тимошенко пообещала разобраться в конфликте, но уже после президентских выборов. Однако, не получив от нее реакции спустя полгода, избранники решили выйти из политсилы.

Декларация

В марте 2019 года Владислав Хахулин опубликовал электронную декларацию о своих доходах за 2018 год.

Собственного движимого и недвижимого имущества у депутата Киевского областного совета не имеется. Его жене принадлежит земельный участок (1043 кв.м.) в селе Хотяновка Киевской области. Проживают супруги в киевской квартире (74.6 кв.м.), которой владеет тесть депутата - Юрий Неведомский.

У Анастасии есть авто — Mitsubishi Colt 2006 года выпуска. В 2016 году Хахулина приобрела машину за 149 тысяч гривен.

Зарплата Владислава в Киевоблсовете в 2018 году составила 348 тысячи гривен. В качестве кэшбэка от “Универсал банка” он получил четыре тысячи гривен. Подарок в неденежной форме от КОС составил две тысячи. Годовое жалование Анастасии составило 232,7 тысячи гривен. Еще 24,6 тысячи ей выделили на лечение.

В банке депутат облсовета хранит 140 гривен, его жена - почти четыре тысячи гривен. Наличными средствами на двоих у супругов Хахулиных 30 тысяч долларов, 20 тысяч евро и четверть миллиона гривен.

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