Александр Верголяс — скандальный блогер, противник Трампа, и «гроза» юных красоток.
Биография
Александр Верголяс родился 23 ноября 1990 года в Киеве.
Образование
В 2012 году Александр окончил КУП НАН Украины (правоведение). После получил второе высшее образование и научную степень кандидата юридических наук, окончив Национальную академию правовых наук Украины.
Семья
Информацию о семье Александр Верголяс не распространяет.
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Карьера
За короткую трудовую жизнь Александр Верголяс сменил несколько мест работы, зарекомендовав себя как весьма «конфликтный» сотрудник, для которого прямолинейность стоит на первом месте, перед нормами этикета и толерантностью.
В период с 2008 по 2017 год Верголяс трудился в кресле координатора проектов в ВМОО «Союз молодых политологов Украины», г. Киев.
После этого Александр занимает должность главного редактора электронного издания "КуляNews", где работает и сегодня. Но основная его должность — исполнительный директор ООО «Петр и Мазепа медиа». На эту работу Верголяс был приглашен Дмитрием Подтуркиным для организационно-юридического сопровождения информационного ресурса.
Компромат
В 2016 году Александр Верголяс фигурировал в неприятном скандале, когда создал пост на своей странице в «Фейсбук», где высказал негативное отношение относительно победительницы конкурса красоты в Киеве.
«Ну, есть девушка, которая кроме шопинга, ботокса, спортзала и Натали с Космо ничего не знает. Будем откровенны, многие такого рода девушки, которые сознательно или несознательно в силу разных обстоятельств выбрали себе роль при жизни живой куклы при богатеньком папике», — написал он.
Причиной этому возмущенному посту послужило высказывание девушки о своем интересе к политике. При єтом она не смогла ответит на простой вопрос: «Кто сейчас премьер-министр Украины». Сама «виновница торжества» окончила школу с золотой медалью и учится в КНУ Шевченко, что также не мог оставить незамеченным Александр. Впрочем, юрист никак не аргументировал свои оскорбления.
Также немалый резонанс вызвали высказывания Александра в сторону Надежды Савченко и всех тех, кто еще верит в «братские народы»: «о войне, которая на сегодняшний день идет между Россией и Украиной, эти два государства называли себя братьями, а что мы видим сейчас – война". В сообщении Верголяс подчеркнул факт артиллерийских ударов по украинским территориям с российских летом 2014 года. Были раскрыты некоторые факторы отчета Беллингкэт.
Также Верголяс негативно высказывался относительно президентства Трампа и новых назначений в правительстве США, например, о Рексе Тиллерсоне, который является главой крупнейшей частной нефтяной компании ExxonMobil, и имеет «мягко говоря теплые отношения с Кремлём».
Также ресурс «Петр и Мазепа», где работает исполнительным директором Александр Верголяс, неоднократно связывали с нацизмом. Так СМИ сообщают, что на сайте висел баннер организации Misanthropic Division. «Баннер Misanthropic Division на сайте «ПиМ» – это лишь вершина айсберга, потому как под брендом MD скрываются многие нацисты, приехавшие в Украину из России».
Несмотря на критику сепаратизма, ресурс «Петр и Мазепа» также называют «представителями интересов русской нации в Украине». «Они не скрывают, что причастны к русскому национализму».
Декларация
Верголяс не обязан подавать информацию в НАЗК о своем имущественном и финансовом состоянии, поэтому данных относительно его благосостоянии нет.
Ссылка
Александр Верголяс зарегистрирован в социальной сети Facebook. Он, видимо, предполагает, что основной аккаунт могут забанить за его одиозные высказывания. Поэтому и создал альтернативную страницу.