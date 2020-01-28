Александр Верголяс — скандальный блогер, противник Трампа, и «гроза» юных красоток.

Биография

Александр Верголяс родился 23 ноября 1990 года в Киеве.

Образование

В 2012 году Александр окончил КУП НАН Украины (правоведение). После получил второе высшее образование и научную степень кандидата юридических наук, окончив Национальную академию правовых наук Украины.

Семья

Информацию о семье Александр Верголяс не распространяет.

Карьера

За короткую трудовую жизнь Александр Верголяс сменил несколько мест работы, зарекомендовав себя как весьма «конфликтный» сотрудник, для которого прямолинейность стоит на первом месте, перед нормами этикета и толерантностью.

В период с 2008 по 2017 год Верголяс трудился в кресле координатора проектов в ВМОО «Союз молодых политологов Украины», г. Киев.

После этого Александр занимает должность главного редактора электронного издания "КуляNews", где работает и сегодня. Но основная его должность — исполнительный директор ООО «Петр и Мазепа медиа». На эту работу Верголяс был приглашен Дмитрием Подтуркиным для организационно-юридического сопровождения информационного ресурса.

Компромат

В 2016 году Александр Верголяс фигурировал в неприятном скандале, когда создал пост на своей странице в «Фейсбук», где высказал негативное отношение относительно победительницы конкурса красоты в Киеве.

«Ну, есть девушка, которая кроме шопинга, ботокса, спортзала и Натали с Космо ничего не знает. Будем откровенны, многие такого рода девушки, которые сознательно или несознательно в силу разных обстоятельств выбрали себе роль при жизни живой куклы при богатеньком папике», — написал он.

Причиной этому возмущенному посту послужило высказывание девушки о своем интересе к политике. При єтом она не смогла ответит на простой вопрос: «Кто сейчас премьер-министр Украины». Сама «виновница торжества» окончила школу с золотой медалью и учится в КНУ Шевченко, что также не мог оставить незамеченным Александр. Впрочем, юрист никак не аргументировал свои оскорбления.

Также немалый резонанс вызвали высказывания Александра в сторону Надежды Савченко и всех тех, кто еще верит в «братские народы»: «о войне, которая на сегодняшний день идет между Россией и Украиной, эти два государства называли себя братьями, а что мы видим сейчас – война". В сообщении Верголяс подчеркнул факт артиллерийских ударов по украинским территориям с российских летом 2014 года. Были раскрыты некоторые факторы отчета Беллингкэт.

Также Верголяс негативно высказывался относительно президентства Трампа и новых назначений в правительстве США, например, о Рексе Тиллерсоне, который является главой крупнейшей частной нефтяной компании ExxonMobil, и имеет «мягко говоря теплые отношения с Кремлём».

Также ресурс «Петр и Мазепа», где работает исполнительным директором Александр Верголяс, неоднократно связывали с нацизмом. Так СМИ сообщают, что на сайте висел баннер организации Misanthropic Division. «Баннер Misanthropic Division на сайте «ПиМ» – это лишь вершина айсберга, потому как под брендом MD скрываются многие нацисты, приехавшие в Украину из России».

Несмотря на критику сепаратизма, ресурс «Петр и Мазепа» также называют «представителями интересов русской нации в Украине». «Они не скрывают, что причастны к русскому национализму».

Декларация

Верголяс не обязан подавать информацию в НАЗК о своем имущественном и финансовом состоянии, поэтому данных относительно его благосостоянии нет.

Ссылка

Александр Верголяс зарегистрирован в социальной сети Facebook. Он, видимо, предполагает, что основной аккаунт могут забанить за его одиозные высказывания. Поэтому и создал альтернативную страницу.