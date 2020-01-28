Александр Сергеевич Нойнец – одиозный политтехнолог без принципов, любитель Януковича и адепт русского национализма.

Биография

Александр Нойнец родился 17 июня 1981 года в Николаеве.

Образование

В родном городе окончил гимназию №2, но так и не получил высшего образования — исключили из трех вузов. Сначала Александр Нойнец поступил в Черноморский национальный университет им. Петра Могилы. Его исключили на втором курсе. Позже Александр начал учиться в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, откуда его тоже выгнали. Напоследок, Нойнец поступил в Николаевский национальный университет им. В. Сухомлинского. Но ушел после третьего курса.

Семья

Александр Нойнец состоит в браке с 2009 года. Его жена, Елена Нойнец — журналистка и активистка. В 2010 году у супругов родилась дочь. А 2017 году пара открыла в Николаеве совместный бизнес — итальянский ресторан OmertA.

Карьера и бизнес

После неудачного обучения, Александр Нойнец устроился маркетологом-пиарщиком в коммерческом секторе. В 2004 году вступил в политическую партию “Братство Дмитрия Корчинского”.

В 2009-2010 годах работал копирайтером и креативным директором рекламного агентства «Десятка». Известно, что на тот момент он активно сотрудничал с «Партией регионов».

Весной 2014 года Нойнец завел собственный сайт «Петр и Мазепа». На этом веб-ресурсе он стал главным редактором, проповедовал идею русского национализма, согласно которой РФ нужно признать антироссийским государством и уничтожить. А Украине предсказывают судьбу «Русской Швейцарии».

По данным СМИ, изначально сайт был связан с проектом “Спутник и Погром”, который националисты запустили в России. После оккупации Крыма “Петр и Мазепа” продолжил работать независимо.

В июле 2019 года “Роскомнадзор” заблокировал доступ к «Петру и Мазепе» в России. Поводом стал материал «УПА и украинская полиция».

В 2014 года стал волонтером и общественным деятелем. В 2016-м ушел с поста главреда “Петра и Мазепы”. Возглавил штаб областной ячейки “Блока Петра Порошенко” в Николаеве. Работал в региональной пресс-службе политической силы. А также личным пиарщиком Юрия Бирюкова, который одно время руководил областным филиалом БПП и был советником Порошенко. В июле 2017 года Александр Нойнец ушел из штаба и переехал в Киев. Тогда же в столицу перебрался и Юрий Бирюков.

В апреле 2018 года стал соучредителем новой политсилы «Демократична Сокира». Через год организация официально стала политической партией. В 2018 году Александр Нойнец также работает с “5 каналом”. Блогер вел передачу «Блогпост», а также развлекательное шоу «Блогпост: Hate Night Show».

Сейчас он является партнером в имиджевой группе «Щедрин, Нойнец и ТТ», которая занимается «контр пиаром». То есть, пытается развеять негативный образ клиента. Сам Александр Нойнец называет “черный пиар” своим призванием.

Александр Нойнец имеет титул барона Силенда – виртуального государства на морской платформе неподалеку от Великобритании.

Компромат

Александр Нойнец — украинец по национальности. Но как стало известно СМИ, сам он себя относит к русским.

“Моя личная же позиция такова, что я русский и русскоязычный, в Киеве живу на 95% в русскоязычном окружении”, - заявил блогер во время одного из интервью.

Журналисты заметили, что основатель “Петра и Мазепы” поддерживает российский режим и сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Более того, он посвятил этому много публикаций и видеороликов, опубликованных в сети.

“Пиарщик руководителя Николаевской областной парторганизации "Блок Петра Порошенко" Юрия Бирюкова Александр Нойнец оказался сторонником "русского мира", а ранее работал на Партию регионов, занимаясь прославлением режима, как он выразился, "господина" Януковича”, - подчеркнули СМИ.

По словам блогера, Виктор Янукович вместе с «Партией регионов» заботился только о развитии Украины. И приводит несколько абсурдные аргументы:

“При Партии регионов в Киеве было построено гораздо больше мостов, нежели при господине Ющенко. Господин Ющенко явно больше любит Украину, чем Янукович, однако количество мостов явно говорит в пользу Януковича. Поэтому я работал на стороне господина Януковича”.

Александр Нойнец не раз показывал свой цинизм и беспринципность. Так во время интервью он объяснил, почему любит поливать людей грязью: “Я занимаюсь черным пиаром, потому что черный пиар – это достойное дело, это значит говорить плохо о плохих людях”.

Журналисты не упустили из виду тот факт, что Нойнец быстро сменил хозяев после бегства Януковича из Украины. Новым покровителем блогера стала команда Петра Порошенко.

“В какой-то момент стал работать на Бирюкова и БПП, начал называть себя псом режима, а Петра и Мазепу сделал про-правительственной площадкой”, — пишут медиа. По мнению , “ему вообще все-равно на кого работать, лишь бы платили; пока Регионалы были сильными, он был на их стороне, а когда они потеряли власть - нашел других работодателей”.

Александр Нойнец оскандалился заявлением о “русских людях Украины”. Во время интервью он сказал, что это «люди, которые считают себя русскими и живут в рамках русской культуры». То есть, являются русскими по национальности, но имеют украинское гражданство.

В открытых источниках появилась информация, что в 2016 году блогер развесил «георгиевские» ленты на вазонах с цветами в офисе. Так он, якобы, отмечал День освобождения Николаева от немецкой оккупации. Сами ленты он назвал “боевыми трофеями”.

Ресурс “Петр и Мазепа” неоднократно связывали с нацизмом. Так СМИ сообщают, что на сайте висел баннер организации Misanthropic Division.

“Баннер Misanthropic Division на сайте “ПиМ” – это лишь вершина айсберга, потому как под брендом MD скрываются многие нацисты, приехавшие в Украину из России. По мнению Нойнеца, их радикализм, нацистское мировоззрение и возможная причастность к убийствам на национальной или идеологической почве – пустяки”, — отмечают аналитики.

Как заметили источники, Александр Нойнец “своё прошлое попытался оправдать тем, что русским националистом был только потому что это была спец-операция СБУ, утвержденная Наливайченко”. Но в этой версии есть явная несостыковка. Ведь “в январе 2014-го он гнал на Майдан и выступал за Яныка, а Наливайченко стал главой СБУ только в конце февраля 2014-го”.

Доходы

Сколько зарабатывает Александр Нойнец сказать сложно. Но зато известен бюджет интернет-ресурса “Петр и Мазепа”. Так сам публицист признался, что основатели ежемесячно выделяют сайту около шести-семи тысяч долларов. Соответственно, сам Нойнец получает гораздо больше.

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