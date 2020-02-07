Украинский политик, глава партии «Рідна країна» Николай Томенко прокомментировал события в Верховной Раде, которые состоялись 6 февраля. Речь идет о блокировании президиума главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, а также многочисленных столкновениях между нардепами во время обсуждения поправок к закону о рынке земли.

О цели этого политического шоу он рассказал в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз).

«Это борьба прежде всего за электорат, не за Украину точно. Точнее, есть группа серьезных политиков, которые должны реализовать свои обязательства перед теми, кто инвестировал в них на избирательной кампании. А те, кто инвестировал, были заинтересованы в полном открытии рынка. Прежде всего, для транснациональных компаний, для серьезных игроков. Точно не для фермеров и среднего и малого бизнеса. И, условно говоря, видим оппозицию за электорат. Когда я слышу, как Рабинович с Медведчуком говорят, что отдадут жизнь за украинскую землю, а тут Тимошенко говорит, что готова проливать кровь за землю. Мне кажется, что это печально для Украины», - отметил политик.

Он предложил спросить у команды Владимира Зеленского, какова базовая модель рынка земли на выходе: датская, немецкая, польская или другая. По словам Томенко, они этого не знают.

«У них сейчас задача набрать 226 голосов. Без «Голоса» они сейчас не могут их набрать, поскольку люди Коломойского вряд ли будут за это голосовать. Есть у них ресурс 5-7 человек из внефракционных депутатов. Если им предложат что-то из бюджета или какую-то должность, они проголосуют. Но этого мало. Поэтому нужна фракция «Голоса». Они сейчас специально идут по такому пути, что две-три правки команды Вакарчука-Пинчука учтут, и это даст основания «Голосу» сказать, что они принципиально повлияли на решение», - объясняет Николай Томенко.

Политик добавил, что никакого принципиального значения эти правки не имеют.

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