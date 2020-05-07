Телеведучий Андрій Пальчевський обурений тим, що новий керівник Інституту нацпам'яті успадковує політику колишнього керівництва
Як передає Politeka.net, свої думки з цього приводу він озвучив на своїй сторінці в Facebook (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Ми чітко знаємо, коли був День перемоги. Я сьогодні послухав нового, вже «зеленого» керівника Інституту пам'яті. Зміст його промови зводився до двох божевільних слів, які, мені здається, придумали ще в епоху Порошенка, і продовжують успішно просувати. Називається це «пам'ятаємо, перемагаємо». Півлітра горілки треба випити, щоб розібратися, що ми «пам'ятаємо» і де ми «перемагаємо». Це огидні гасла, які нав'язуються молодим людям, ще більш огидні на тлі того, як цей Дробович каже, що СРСР і фашистська Німеччина були однаково погані для України. У всього є межа, в тому числі у дипломатичності», - підкреслив Пальчевський.
За його словами, потрібно чітко розуміти, що не комуністи розвішували на балконах киян, які намагалися чинити опір німецько-фашистським загарбникам.
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«Історія не терпить такого. Поки ніхто ще не довів, що Радянський Союз і Німеччина однозначно разом відповідають за розв'язання війни. Ні. Був один агресор з історичної точки зору. Давайте уявімо, що було б, якщо б німці перемогли. Багато хто думає, що у нас була б чудова країна… А слово українець тоді було заборонено, тому що Гітлер не хотів давати цій країні право на самовизначення», - заявив телеведучий.
Він нагадав, що співвідношення тих, хто воював у нас було мінімум 10 до 1, на користь тих, хто воював проти німецько-фашистських загарбників.
«Тому ми очікували від Зеленського, що буде змінена політика, або хоча б гасла зміняться порошенковські. Ще скажіть «Мова. Армія. Віра». Ну що ж це за ганьба така. Можна було б перенести це хоча б у гуманітарно-трагічну площину, викинувши з голови ці гасла», - підбив підсумок Пальчевський.
Нагадаємо, що Пальчевський заявляв: "Завдяки Шмигалю кріпосне право відродиться, будуть відправляти під конвоєм збирати чужі врожаї".
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