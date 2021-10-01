Почему подсолнечное масло и сахар выросли в цене? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк объяснил, что сегодня мир активно печатает деньги, а это заканчивается инфляцией.

Как рассказывает эксперт, сегодня мир пытается решить экономические глобальные проблемы и охладить экономику от пандемии через денежную эмиссию. Следовательно, говорит он, стоит уже рассчитывать на перекосы в формировании цен, подорожание. «Это биржевый товар, цены взлетели на мировых рынках, и поэтому поднялась цена», - подчеркивает Атаманюк.

Также экономист отмечает, что из-за всего этого начнется мировая инфляция с привязкой к доллару и евро. Чтобы не быть голословным, он приводит пример: если до карантинанекая вещь стоила 100 евро, то после - 120. «Все стремительно меняется, поэтому и цены: газ галопирует, нефть поднимается, зерно подорожало и руда», - констатирует эксперт.

По словам Атаманюка, все эти шероховатости на рынке будут восстанавливаться не синхронно. «Китай восстановился, а Америка еще нет: восстановится Америка – поднимется стоимость металла, поднимется автопром», - замечает он. В таком случае, говорит эксперт, государство должно быть как регулятор, в частности, обычно ему удавалось это благодаря системе госзакупок определенного объема продукции и ее цены.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, как Украине развить свой аграрный потенциал.

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