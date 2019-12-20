Команда Актуальной Правды с ужасом ежедневно обнаруживает назначения в государственные предприятия новых руководителей, которые замешаны в коррупционных скандалах, фигурируют в уголовных делах по воровству госимущества и дерибанят землю

Журналист Сергей Медяник задал вопросы министру экономразвития Тимофею Милованову лишь под двум новым руководителям госпредприятий, в биографии которых явно видны преступные деяния. Об этом сообщает «Актуальная правда», передает Антикор.

Игорь Янчев, глава Национальное агентство по аккредитации Украины, работая в компании Risoil принимал участие в захвате земли в морском порту Черноморск и постройке там нелегальных терминалов.

Максим Немчинов, глава Укрхимтрансамиака, являлся фигурантом уголовного дела по воровству торфа в Киевской области, а его компания из Алчевска сотрудничает с путинско-российскими оккупантами и террористами.

Как видим, Милованов, словно издеваясь, делает вид, что не понимает вопросов, предлагая обращаться в правоохранительные органы.

Также он делает акцент, что будут проведены конкурсы уже на реальных директоров, а не исполняющих обязанности госпредприятий.

Но реальность такова, что конкурсы могут длиться многие месяцы, а за это время, нынешние назначенцы, являющиеся коррупционерами-рецидивистами, тотально разворуют госпредприятия.

Тогда возникает резонный вопрос, либо министр Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук, а он ставит подписи под назначениями, которые делает Милованов, проявляют халатность и некомпетентны для своих должностей и подлежат увольнению.

Либо они оба получают большие чемоданы с огромной суммой долларов, за то что назначают в госпредприятия воров и коррупционеров, но тогда Милованову и Гончаруку пора присмотреть для себя место на нарах.