Строительный холдинг "Мегалайн" (Одесса) разработал программу привлечения инвестиций в туристическую отрасль города.

Как рассказал "Делу" совладелец холдинга Дмитрий Старовойтов, в основу программы были положены исследования туристических потоков, как иностранного сегмента, так и внутреннего.

Программа предусматривает создание новой туристической инфраструктуры, соответствующей международным стандартам: сетевых отелей, развлекательных центров, подземных паркингов, выставочных центров, концертных арен.

"Реализовать это все можно только в комплексе. Если в городе есть большой выставочный центр, который за три дня посетят 100 тысяч человек со всего мира, должна быть и инфраструктура для их проживания, питания. Сам по себе центр просто будет невостребованным.

Все вместе это даст гигантский толчок социальной сфере, начиная от банальных рабочих мест и налогов и заканчивая строительством дополнительных объектов в сфере образования и здравоохранения, новых маршрутов общественного транспорта", - сказал Д. Старовойтов.

При этом от отметил, что проблемы существующей инфраструктуры, например, транспортной, отталкивают обеспеченных туристов, хотя именно этот сегмент нужно развивать, т.к. он дает наибольшую прибавочную стоимость для экономики.

"Такой турист требовательный. Он бывал за границей и видел, что в большинстве прибрежных городов есть красивая набережная с кафе, ресторанами, отелями, зонами отдыха, яхт-клубом. Он приезжает в Одессу и видит что?! Трассу здоровья, где с приходом темноты как минимум некомфортно находиться? Где нельзя просто разуться и пройти по траве, так как можно наткнуться на битое стекло или что похуже?", - говорит Д. Старовойтов.

Помимо проблем транспорта исследования показали сохраняющийся недостаток отелей в городе.

"Вспомните Евро-2012. Одесса не вошла в список принимающих городов, так как людей, которые бы приехали на матчи, негде было бы разместить! Это же парадокс: город туристический, а гостиниц и отелей не хватает.

Дефицит есть и сейчас. Одессе нужно построить большое количество сетевых отелей классом, начиная с трех звезд и передать под управление международным операторам, который специализируются на гостиничном бизнесе десятки лет: Hyatt, Radisson, Marriott, Hilton и других.

Это гарантированно создаст десятки тысяч новых рабочих мест с белыми зарплатами и системными отчислениями в городской бюджет. Кроме того, это станет мультипликатором для городской экономики: отелям нужны продукты питания, моющие средства, ремонт и так далее", - поясняет Д. Старовойтов.

По его мнению, Одессе нужно принять единую концепцию развития и привлечь к этому процессу жителей. При этом существующие проекты должны быть вписаны в эту концепцию, чтобы не пугать инвесторов заявлениями о сносе тех или иных объектов.

"Наш город не должен быть покрытым пылью экспонатом где-то в запасниках провинциального музея. Он должен быть живым и современным, инвестиционно-привлекательным, постоянно развиваться. И превратиться со временем в удобный хаб для идей, культуры, науки с развитым транспортным комплексом, дорогами европейского уровня, широкими пляжами и чистым морем", - резюмировал Д. Старовойтов.