Грошова допомога в Черкаській області для родин першокласників доступна вже зараз — програма «Пакунок школяра» дає змогу отримати 5000 гривень на кожну дитину, яка цього року вперше пішла до школи.

Грошова допомога у Черкаській області для родин із дітьми цієї осені поповнилася ще однією програмою: батьки першокласників можуть оформити одноразову державну виплату 5000 гривень за ініціативою «Пакунок школяра».

Програма діє по всій Україні, тож нею можуть скористатися і мешканці Черкащини. Як повідомляють у Пенсійному фонді України, виплата надходить у безготівковій формі, а витратити її можна виключно на придбання необхідного першокласникові приладдя: канцелярських товарів, книг, а також дитячого одягу та взуття.

Грошова допомога в Черкаській області надається кожному учню першого класу лише один раз. Звернутися за нею має право один із батьків або інший законний представник дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу загальної середньої освіти.

Як оформити виплату

Подати заяву можна двома способами. Найшвидший — онлайн через застосунок «Дія». Другий варіант — звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, зокрема на Черкащині.

Які документи потрібні

Для оформлення достатньо документа, що посвідчує особу заявника, та підтвердження зарахування дитини до першого класу. Заяву слід подати до 1 листопада 2026 року.

Гроші можна витратити лише в магазинах і у підприємців, які мають відповідні коди діяльності для продажу шкільного приладдя, книг, дитячого одягу та взуття. Уточнити деталі можна за телефоном контакт-центру Пенсійного фонду 0 800 503 753.

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