Подорожчання продуктів у Кіровоградській області восени 2026 року знову відчутне для покупців: свіжий моніторинг цін показав, які товари в магазинах найбільше додали в ціні, а які навпаки трохи подешевшали.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області знову відчутне на цінниках: портал Мінфін 20 вересня 2026 року оновив моніторинг роздрібних цін у мережах Auchan, Novus, Megamarket і Metro, які працюють зокрема й у Кропивницькому та інших містах області.

Скільки тепер коштують олія та пшоно

Найпомітніше зросла соняшникова олія. Рафінована «Олейна» 850 мл тепер у середньому коштує 107,30 грн — ще в серпні її продавали по 100,68 грн, тобто пляшка додала понад 6,5 грн. Олія «Щедрий Дар» 850 мл у Novus коштує 96,99 грн.

Ще різкіший стрибок показало пшоно. Кілограм крупи в Megamarket зараз оцінюють у 65,50 грн, хоча середньомісячна ціна серпня становила 53,10 грн. Різниця — 12,40 грн, це найбільший відносний ріст серед перелічених продуктів.

Молоко дорожчає, а сир трохи здешевшав

Молоко теж повільно повзе вгору. «Простонаше» 1% у пляшці 900 мл коштує 68,00 грн (у серпні — 61,90 грн), а «Яготинське» 2,6% 900 мл — у середньому 61,24 грн проти 59,51 грн місяцем раніше.

Натомість твердий сир у вересні трохи подешевшав. «Звени Гора» голландський 45% за кілограм — у середньому 532,45 грн (у серпні було 553,02 грн), «Комо» традиційний 50% — 509,63 грн проти 526,77 грн.

Це середні ціни по українських супермаркетах, які портал збирає автоматично, тож підсумковий чек залежить від конкретного магазину та акцій. Для прикладу: «Яготинське» молоко 2,6% можна знайти від 46,99 грн у Novus до 75,00 грн у Megamarket.

Як заощадити на покупках

Розкид цін між мережами сягає десятків гривень, тож найпростіший спосіб зекономити — порівнювати цінники перед походом у магазин. Дорожчі сир і молоко варто брати за акціями, а пшоно й олію — у тих мережах, де їх зараз продають дешевше.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни на які товари різко зросли.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни на які товари різко пішли вгору.