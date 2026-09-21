Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області передбачені для учасників бойових дій — у Пенсійному фонді нагадали, які підвищення та щомісячні виплати їм гарантовані у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області передбачені й для учасників бойових дій — у Пенсійному фонді пояснили, на які підвищення та щомісячні виплати вони мають право у 2026 році.

Про пенсійне забезпечення учасників бойових дій нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України. За законом особа зі статусом УБД має право на дострокову пенсію за віком: чоловіки — після 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, жінки — після 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

До пенсії учасників бойових дій встановлюють підвищення — 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 648,75 гривні щомісяця (2595 гривень × 25%). Окремо передбачена цільова грошова допомога на проживання — ще 40 гривень.

Якщо загальний розмір щомісячних виплат — із надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, індексацією та іншими доплатами — нижчий за гарантований мінімум, призначають щомісячну державну адресну допомогу. Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності цей рівень на 2026 рік становить 6197 гривень, тож держава доплачує різницю до цієї суми.

Як оформити доплати та підвищення

Звернутися за призначенням доплат для пенсіонерів у Запорізькій області можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій та реквізити банківського рахунку.

Більшість підвищень нараховують автоматично разом із призначеною пенсією. Окремо звертатися слід лише за доплатою до мінімальних 6197 гривень, якщо раніше її не було встановлено. Консультацію можна отримати в контакт-центрі Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753.

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