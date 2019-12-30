Как стало известно журналистам, экс-нардеп Юрий Левченко покинул свободу из-за своей жадности и финансовых амбиций

Об этом говорится в статье «Чем зарабатывают себе на жизнь парламентские «эксы…», пишет ГолосUA.

В публикации напоминается, что этот год для бывшего «свободовца» был провальным. С начала он пролетел мимо Рады, уступив свой мажоритарный округ №223 «слуге народа» Людмиле Буймистер.

«Затем Левченко не нашел общего понимания с Олегом Тягнибоком и со скандалом ушел из «Свободы», членом которой был 11 лет. Как сообщают проинформированные источники в «Свободе», Левченко не устраивала сугубо идейная политическая работа, и он требовал постоянный стабильный доход. Но жадность и наглость экс-нардепа не утроила «свободовских» боссов, и ему просто указали на дверь. В отместку за это Левченко развалил фракцию «Свободы» в Киевсовете руками своих преданных сторонников», - сказано в материале.

Отмечается, что сейчас Левченко – официально безработный, «а на жизнь, как признаются люди из его близкого окружения, он зарабатывает проплаченными акциями протеста, вымогательством денег с предпринимателей (разливайки, незаконные МАФы, теневые автозаправки и застройщики)».

«По словам одного из конкурента Левченко по 223 округу, который тоже не прошел в Раду, это 100%-ная правда, что экс-свободовец наживается на кошмаринге застройщиков Киева. А «работает» он по проторенной схеме: подстрекательство местных жителей, запугивание их тотальной застройкой, разгон «зрады» в соцсетях, митинги «несогласных», пригон радикальных титушек на объекты строительства и тайные переговоры с застройщиками о крупных откатах. Странно, почему такой бурной деятельностью Левченко до сих пор не заинтересовались правоохранители», - говорится в статье.

Другие источники сообщили журналистам, что сейчас Юрий Левченко планирует создать свою партию и идти на местные выборы.

«А для ее финансирования, естественно, нужны финансы. Вот горячий экс-нардеп и активничает по всем фронтам, занимаясь фактически вымогательством», - аргументирует автор статьи.

Кстати, не лишним будет добавить, что по данным декларации, Левченко вместе со своей супругой Татьяной Максименко, которая давно работала в Управлении делами Аппарата ВРУ, за 2018 г. заработали 493 тыс. 180 грн.

Но у супругов есть крупные земельные участки в Виннице 663 м кв. и 881 м кв., квартиры в Киеве 35,2 м кв. и 42,6 м кв., и еще одна квартира в столице в 45 м кв., которая находится в совместной собственности. Кроме этого, у семьи Левченко есть земельные участки в 1200 м кв. и 1000 м кв. в Вышгородском районе Киевщины и жилой дом в Виннице 63,3 м кв.

«Вероятно, такие активы вызовут более пристальное внимание о обновленного НАПК и других антикоррупционеров», - резюмируется в