Подорожчання продуктів в Харкові торкнулося базового кошика: оновлені ціни на молоко, сир, рис, цукор, ковбасу, яйця, свинину та олію. Найбільший стрибок показали курячі яйця.

Подорожчання продуктів у Харківській області пришвидшилося — порівняно зі серпнем. За даними Мінфіну, найбільше за місяць у Харкові зросли в ціні курячі яйця, цукор і варена ковбаса. Харків — один із найдорожчих обласних ринків сходу України.

Яйця курячі «Квочка» (С1, 10 шт.) у серпні коштували 57,12 грн, а на 24 вересня цінник підскочив до 78,99 грн. Яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 шт.) за той самий період зросли з 59,49 до 84,25 грн.

Що ще суттєво подорожчало

Цукор кристалічний (1 кг) за місяць додав майже 19%: із 30,22 грн у серпні до 35,82 грн зараз. Варена ковбаса «Алан» лікарська (1 кг) подорожчала з 482,63 грн до 529,48 грн — понад 46 гривень з кілограма.

Рис круглий (1 кг) зріс з 54,71 грн до 62,07 грн, рис довгий — з 59,74 грн до 63,00 грн. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) подорожчало з 59,51 грн до 64,99 грн.

М'ясо, сир та олія

Свинина грудинка (1 кг) зросла з 205,75 грн до 221,82 грн, ошийок — з 314,38 грн до 332,33 грн. Твердий сир «Комо» традиційний 50% (1 кг) подорожчав з 526,77 грн до 600,72 грн.

Водночас сир «Звени Гора» голандський 45% (1 кг) подешевшав із 553,02 грн до 532,45 грн. Соняшникова олія «Олейна» рафінована (850 мл) зросла з 100,68 грн до 107,30 грн.

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