У Житомирі 25 вересня частина багатоповерхівок тимчасово залишиться без води: комунальники ремонтуватимуть насосне обладнання. Розповідаємо, які адреси відключать і скільки триватимуть роботи.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області — не єдина комунальна новина дня: 25 вересня частина жителів Житомира тимчасово залишиться без водопостачання. Воду перекриють через ремонт насосного обладнання на одній із підвищувальних станцій, яка підтримує тиск у водопровідній мережі для кількох багатоквартирних будинків.

Про планове відключення повідомила пресслужба КП «Житомирводоканал». Як зазначили на комунальному підприємстві, втручання в роботу системи потрібне для технічного обслуговування місцевої інфраструктури.

Які адреси та коли відключать

Ремонтні роботи стартують о 13:00. На час їх виконання подачу води призупинять за такими адресами:

вул. Вільський Шлях, 5, 9, 9А, 11, 11А, 15;

просп. Миру, 2, 4.

Скільки триватиме ремонт

За попередніми розрахунками фахівців, роботи на насосному обладнанні триватимуть орієнтовно одну годину. Одразу після завершення всіх маніпуляцій стабільне водопостачання обіцяють відновити.

Що робити мешканцям цих будинків

Оскільки відключення короткотривале, комунальники радять заздалегідь набрати невеликий запас води для приготування їжі та побутових потреб. Після відновлення подачі перші хвилини можливе помутніння води — її варто просто злити до появи чистої.

Про будь-які зміни в графіку робіт «Житомирводоканал» обіцяє повідомляти окремо.

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