Доплати для пенсіонерів у Полтавській області призначають не всім — надбавку за особливі заслуги перед Україною отримують лише окремі категорії, і її розмір залежить від нагород та звань.

Доплати пенсіонерам у Полтавській області продовжують надходити — у Пенсійному фонді пояснили, хто саме і за яких умов має право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Цей вид доплати регулюється Законом України від 1 червня 2000 року №1767-ІІІ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». На відміну від звичайної пенсії, її призначають не за вік чи стаж, а за конкретні досягнення та державні відзнаки.

Хто має право на надбавку

За даними Пенсійного фонду, претендувати на доплату за особливі заслуги можуть кілька категорій громадян. Найвищий пріоритет — у Героїв України та осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, а також тих, хто має чотири і більше ордени України після 24 серпня 1991 року.

Право на таку надбавку також мають ветерани війни, нагороджені за особливі заслуги перед Батьківщиною, видатні спортсмени — переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор і чемпіони світу, а також космонавти.

Окремо в переліку — особи, яким присвоєно почесне звання «заслужений», та матері, які народили й виховали п'ять і більше дітей до шестирічного віку.

Який розмір доплати

Надбавка встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Діапазон — від 23% до 40% цього показника, залежно від того, до якої категорії належить пенсіонер.

У разі смерті особи, яка мала право на таку пенсію, непрацездатні члени її сім'ї теж можуть розраховувати на частину надбавки: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї — 70%, двох і більше — 90% надбавки, яку отримував померлий годувальник.

Як оформити надбавку

Доплата призначається з дня звернення до Пенсійного фонду. Важлива умова — звернутися потрібно не пізніше ніж через 12 місяців з дня набуття права на неї, інакше гроші за минулий період не виплатять.

Для оформлення потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання та документи, що підтверджують нагороди, звання чи особливий статус, які дають право на цей вид доплати.