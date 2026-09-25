Станом на 24 вересня 2026 року в Харківській області актуальні 2501 вакансія. Найвищі зарплати пропонують робітничим спеціальностям — будівельникам, зварникам та майстрам з ремонту авто.

Ситуація в Харківській області з роботою цього тижня лишається стабільною — на Харківщині відкрито понад дві з половиною тисячі вакансій, а роботодавці готові платити найбільше тим, хто вміє працювати руками. За даними обласної служби зайнятості, найвища заявлена зарплата сягає 50 000 гривень.

Загалом станом на 24 вересня 2026 року в регіоні фіксували 2501 актуальну вакансію. Це робочі місця в різних галузях — від будівництва й промисловості до торгівлі та юриспруденції. Перелік оновили саме цього тижня, тож охочим варто звернути увагу на нові пропозиції.

Найвищі зарплати тижня у Харківській області

Найбільше у списку пропонують опоряджувальнику будівельному — 50 000 гривень. Друге місце посіла вакансія майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів із зарплатою 40 000 гривень. Електрогазозварнику готові платити 35 500 гривень.

Далі в рейтингу найоплачуваніших позицій — кондитер із зарплатою 35 000 гривень та оператор лазерної установки з програмним керуванням, якому пропонують 30 000 гривень.

Серед інших вакансій тижня — прядильник (27 000 грн), юрист (26 000 грн), начальник виробничої лабораторії (24 700 грн), приймальник товарів (22 400 грн) та пружинник (21 780 грн).

Як знайти роботу та куди звертатися

Повний перелік актуальних вакансій у Харкові та області розміщено на офіційному порталі обласної служби зайнятості. Там можна підібрати пропозицію за професією, галуззю та рівнем заробітної плати. Зокрема, доступна інформація про умови праці та вимоги до кандидатів.

Із будь-яких питань зайнятості можна звернутися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості. Вона працює з понеділка по пʼятницю з 8:30 до 17:00 за безкоштовним номером 0 800 219 729.

Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та його структурних підрозділів також доступні на офіційному сайті відомства. Фахівці допоможуть із пошуком роботи, працевлаштуванням і наданням статусу безробітного.

Раніше Politeka повідомляла, олія в супермаркетах Харківщини різко злетіла в ціні.

Також Politeka повідомляла, хто та як може отримати грошову допомогу 12 300 гривень у Харківській області.