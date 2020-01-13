Президент Володимир Зеленський разом з урядом повинні працювати над тим, щоб їхня політика за складних умов у країні була єдиною і міцною, як ніколи

Про це в ексклюзивному інтерв’ю на AgroPolit.com заявив екс-депутат аграрного комітету попереднього скликання Ради, виходець з агробізнесу Іван Мірошніченко.

Він зазначив, що за півроку нова влада встигла відзначитися як позитивними здобутками, так і неприємними помилками.

«Головний і перший позитив – великий відсоток суспільної довіри до переможців президентських та парламентських виборів. Як результат – сформована чітка, повна вертикаль влади. Україна тривалий час перебуває в умовах «ідеального шторму» (війна, внутрішньо-економічна фінансова криза, зовнішні виклики і т. д). Це вимагає швидких рішень, що винятково надає можливість керованості, швидкості та ефективності процесу державного управління! Мати змогу формувати таку «струнку» вертикаль в наявних реаліях – це дуже добре, бо ситуація в країні вимагає від Президента Володимира Зеленського (саме у нього вся повнота влади, і він має визначальний вплив на політику Ради та уряду) швидкого реагування та ефективності на різних «фронтах», - розповів Мірошніченко.

Крім цього він зазначив, що нова влада орієнтована на дії, що не може не додавати оптимізму.

«Зараз владі слід задати темп швидкого ухвалення рішень. Їх критикують за «турборежим», а я був у парламенті і знаю, як там вміють просто тягнути час і нічого «значущого» для змін не робити. Тому турбо – це і не так погано, особливо в наших екстремальних умовах та швидко змінному світі», - підкреслив колишній депутат.

Іншими успіхами влади він вважає спробу перезавантаження діалогу стосовно війни на Донбасі, а також те, що їй поки що вдається не переходити «сигнальні лінії та точки неповернення в геополітиці в умовах припинення війни та глибокій кризі в економіці».

Втім, Мірошніченко помітив і негативні тенденції у команді президента.

«Негативи – зараз відчутний ризик повернення нас всіх і країни у минуле, де ми вже з вами були 10-20 років назад. Не дай Боже це станеться, тоді революції, всі наші загиблі герої, втрати на війні, економічні страждання людей – все це дарма. За рік я бачу певні негативні глобальні моменти, які мають нас турбувати, зокрема, кулуарність перемовин влади стосовно умов припинення війни, втрата суб’єктності на зовнішньополітичній арені, втягування України у питання імпічменту Трампа та зв’язані з цим помилки в структуруванні та проведенні самих перемовин, некоректність висловлювань та дій. Останні 2 місяці 40-50% свого часу я провів у літаках: був у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго, декілька разів у Європі, В Саудівській Аравії та Азії, і скрізь близько 30% ефіру всіх провідних телеканалів світу присвячено тематиці «Україна-США-імпічмент-корупція». Всі ці помилки влади у переговорній позиції, дискусії з президентами, в телефонних розмовах можуть коштувати країні її незалежності, якщо не де-юре, то де-факто)). Делетантизм у міжнародній та економічній політиці – головний ризик і негатив сьогоднішньої влади», - впевнений експерт.

Ще однією помилкою влади він вважає відсутність національних об’єднавчих речей, цілей, ідей, засад, які б об’єднували людей та країну. Він звернув увагу на те, що зараз робиться дуже багато для того, що роз’єднати українців.

«Навіть війна, яка об’єднала людей, об’єднала країну, підняла наших героїв-добровольців, волонтерів, майже всіх на захист та боротьбу, сьогодні в силу різних причин та обставин вже не є тим єдиним «центром та енергією» об’єднання», - зазначив колишній депутат.

До того ж він зазначив, що Зеленський почав втрачати довіру виборців, а цього допускати не можна.

«Я говорив раніше, що у обраного президента країни, незалежно від його прізвища, буде єдиний шанс бути успішним та виконати свою місію щодо зміни країни і життя людей – це опиратися виключно та тільки на людей. Іншого варіанту не існує. Інші варіанти – це «дежавю» минулого. Спостерігається вже тенденція спиратися на лояльних людей, тоді як потрібно швидко наповнити президентську команду сильними професіоналами в питаннях міжнародної політики, економіки та фінансів, безпеки та оборони, з проукраїнською позицією. Завжди треба брати сильних та сильніших в команду, тоді буде успіх та результат. Лояльний, але слабкий відразу в межах своїх можливостей і повноважень кладе лідера в «теплу ванну», і створюються цілі процедури виправдовувань та покриття помилок або непрофесійних дій. Це в той час, коли потрібні реалістичні, швидкі, професійні дії. Ці люди мають бути професійно сильними, значно сильнішими в своїх питаннях за більшість наявної команди. Тільки так він виграє війну «інтересів» окремих людей і здобуде перемогу для українців – безпекову та військову, економічну, політичну. Я особисто завжди так робив та роблю: набираю команду профі, часто сильніших за себе, і ми завжди мали успіх та результат, прокладали нові шляхи», - заявив Мірошніченко.

Він додав, що розуміє, що у президента України «нелегке життя», тим не менш експерта непокоїть, що слабкі люди в команді Зеленського потягнуть його на політичне дно. Колишній депутат підкреслив, що зараз країні потрібні тільки сильні і професійні люди у владі.

Мірошніченко погодився з тим, що Зеленському варто діяти жорстко і по вертикалі.

Експерт також розповів, якою має бути економічна доктрина президента і його нової влади, для того, щоб привести нашу країну до процвітання.

«В умовах «ідеального шторму» Володимир Зеленський має дотримуватися в економіці принципу «Ukraine first». Пам’ятаєте інавгураційну промову Дональда Трампа, коли він сказав «America first». В цій стратегії з такою назвою дуже багато смислових дій, які ми можемо спостерігати на практиці в США. Друге – знайти фундаментальні національні об’єднувальні речі для суспільства. Коли розпочалася війна, всі згуртувалися довкола проукраїнської позиції, а що зараз нас об’єднує? Війна вже часто роз’єднує суспільство, бо хтось хоче миру будь-якою ціню, а інші – тільки перемоги. Це не вина людей. Це вина політиків та безвідповідальних поличних лідерів. Мова – теж не є об’єднавчим фактором. В економіці те саме. Тобто немає сьогодні жодної об’єднавчої національної платформи для дії нації разом. Якщо не посилити ці позиції, то інформаційна війна в цьому буде програна за розум та віру людей. Зеленський має сьогодні «розбудити» в новітніх історичних умовах національний код ідентичності українців. І знову ж таки – ця ідея має базуватися на довірі людей, на людях та військовій міці.

Він робить ці кроки вже – його новорічна промова була на об’єднання, досить багато протиріч в промові та відсутність стратегічної чіткості в меседжі. Та погляньте на реакцію людей – знову різна, тобто мета не досягнута. Публічно його багато політиків почали клювати, але я персонально переконаний, що більшість людей його підтримують та підтримали», - зазначив експерт.

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