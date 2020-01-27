Новый руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко не реагирует на жалобы

Скандал в строительной отрасли набирает обороты, пишет Политрада. Так, глава компании "Авантаж" Анатолий Денисенко, недовольный работой начальника департамента ГАСИ Харьковской области Евгении Иванской, направил жалобы на имя премьер-министра Алексея Гончарука и и.о. руководителя ГАСИ Елены Костенко.

Жалобы были рассмотрены, и в результате, Гончарук дал поручение подчиненным предоставить предложения насчет реформирования органов ГАСИ, с тем чтобы сделать невозможной коррупцию. А также поручил принять меры по очистке ГАСИ от сотрудников, в отношении которых есть аргументированные жалобы от представителей бизнеса по поводу превышения полномочий и нарушения законодательства.

Невзирая на это, руководитель Харьковской ГАСИ Евгения Иванская, пересидев в Киеве неделю, спокойно вышла 27 января на работу.

По факту прошло 10 дней после поручения Гончарука, но ни один из руководителей областных департаментов ГАСИ так и не был отстранен.

Отметим, как ранее писали СМИ, Иванская была замешана в громком скандале. Она якобы заставила подчиненных подделать ранее составленные документы для принятия в эксплуатацию трех жилых комплексов по просп. Московскому, д. № 3 и 4, а также по ул. Профессорской, 30 в г. Харькове.