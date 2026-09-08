Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Для цього уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій.

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, а Херсонська обласна державна адміністрація поширила інформацію для мешканців регіону, які перебувають поблизу лінії фронту.

Хто саме має право на виплату

Допомогу спрямують українцям, які найбільше її потребують. До переліку отримувачів увійшли:

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи;

отримувачі житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одинокі матері;

родини з дітьми з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Одноразова виплата у 19 400 гривень допоможе пережити холодний період тим, хто живе в громадах, що постійно потерпають від російських обстрілів та пошкодженої інфраструктури. Для Херсонщини, значна частина якої розташована в зоні бойових дій, така підтримка особливо важлива.

Звідки взяли кошти

На програму уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина грошей надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Як подати заявку

Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня. Документи приймають у трьох місцях: через Пенсійний фонд України, у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в органах місцевої влади.

Як отримати гроші

Після опрацювання заяви виплату можна отримати двома способами — на банківський рахунок або через відділення Укрпошти. Точний механізм нарахування варто уточнювати за місцем подання документів.