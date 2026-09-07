Графіки відключення світла в Кропивницькому з 8 по 10 вересня оприлюднили енергетики: без електропостачання на кілька годин залишаться десятки вулиць і провулків обласного центру.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на цей тиждень уже оприлюднені. Графіки відключення світла в Кропивницькому з 8 по 10 вересня передбачають планові знеструмлення, пов'язані з технічним обслуговуванням і поточним ремонтом електромереж. Як повідомляє сайт Кіровоградобленерго, більшість адрес знеструмлюватимуть з 08:00 до 17:00, а частину — з 09:00 до 16:00.

8 вересня без світла залишаться, зокрема, вул. Бобринецький шлях, вул. Архітектора Лишневського, вул. Кавказька, пров. Арнаутовський, пров. Компаніївський, вул. Миколи Міхновського, вул. Світлани Барабаш, вул. Дорогого Семена, пров. Гурбенський, пров. Санаторний 1-й, 2-й і 3-й, вул. Гурбенська, пров. Вишняківський, вул. Яновського та вул. Садова. Ці адреси вимикатимуть переважно з 08:00 до 17:00.

Окремі будинки на вул. Сонячній, вул. Тараса Шевченка та вул. Любомира Гузара знеструмлюватимуть у коротшому проміжку — з 09:00 до 16:00.

9 вересня до переліку додадуться вул. Холодноярська, вул. Металургів, вул. Валентини Радзимовської, вул. Водогінна, вул. Василя Симоненка, вул. Залізнична 2-га, вул. Світловодська, вул. Миколаївська та вул. Героїв Маріуполя. Також у селищі Нове вимикатимуть вул. Черемхову, вул. Південну, вул. Ягідну, вул. Ливарну, вул. Степову та вул. Пісочну — з 08:00 до 17:00.

10 вересня роботи триватимуть на вул. Бобринецький шлях, вул. Миколи Міхновського, вул. Світлани Барабаш, вул. Дорогого Семена, пров. Гурбенському, пров. Санаторному 1-му, 2-му і 3-му, вул. Гурбенській та вул. Садовій — з 08:00 до 17:00.

Що варто знати мешканцям

В енергокомпанії наголошують: зазначені години є плановими, тож фактичний час відключення та відновлення електропостачання може змінюватися залежно від ходу робіт. Повний перелік будинків за кожною адресою опубліковано на офіційному сайті Кіровоградобленерго. З питань електропостачання цілодобово працює кол-центр: 0-800-501-148.

Раніше Politeka повідомляла, без електрики у вихідні: в Кіровоградській області попередили про графіки відключення світла 5 та 6 вересня.

Також Politeka повідомляла, доведеться зарядити павербанки: в Кіровоградській області попередили про графіки відключення світла 4 та 5 вересня.