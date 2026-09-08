У Харківській області попит на дрова для опалення зріс майже вдвічі. Лісництва регіону вже продали понад 110 тисяч кубометрів паливної деревини, а в густонаселених районах замовникам доводиться чекати від кількох днів до кількох тижнів.

Дефіцит продуктів у Харківській області вже помітний на полицях магазинів, а тепер жителі регіону масово скуповують і дрова: попит на паливну деревину зріс майже вдвічі. З початку сезону лісництва області продали понад 110 тисяч кубометрів паливної деревини — це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на філію «Слобожанський лісовий офіс», лише у серпні мешканці Харківської області придбали понад 18 тисяч кубометрів паливної деревини. Для порівняння: у червні обсяг продажів становив близько 12 тисяч кубометрів.

Скільки коштують дрова

Вартість дров залежить від породи деревини. Ціни за 1 кубометр на сьогодні такі: I група (твердолистяні породи) — 1416 гривень, II група (сосна та вільха) — 1080 гривень, III група (м'яколистяні породи) — 948 гривень.

До цієї вартості не входять завантаження та доставка. Лісництва області не надають додаткових послуг із завантаження та транспортування, тож покупцям доводиться організовувати доставку самостійно.

Де дрова є, а де доведеться чекати

Через високий попит у густонаселених районах навколо великих міст замовлення іноді доводиться чекати від кількох днів до кількох тижнів. Зокрема така ситуація склалася в Жовтневому надлісництві неподалік Харкова. Якщо чекати не хочеться, дрова можна придбати в сусідніх лісництвах, де навантаження менше.

У прифронтових районах ситуація протилежна. Через складну безпекову ситуацію частина жителів виїхала в безпечніші місця, тож в окремих лісництвах паливну деревину можна купити без затримок — зокрема в Ізюмському, Балаклійському, Берестянському, Високоборському, Придонецькому, Великобурлуцькому, Хотимлянському, Старосалтівському та Норцівському лісництвах.

У Гутянському надлісництві запасів для населення достатньо, але з доставкою виникають проблеми через обстріли FPV-дронами. Безперебійні поставки поки можливі лише в Краснокутську громаду. У Золочеві роботу призупинили, проте для жителів, які там залишаються, лісівники створили резерв — близько 120 кубометрів дров зберігаються на відносно безпечній ділянці лісу.

Як придбати дрова

Фізична особа може придбати для опалення будинку не більше 15 кубометрів паливних дров. Лісівники контролюють відпуск деревини, щоб не допустити зловживань із соціальною продукцією.

Для покупки потрібно звернутися в найближче лісництво, мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, оформити заявку, оплатити квитанцію і забрати дрова в узгоджений термін. За додатковою інформацією мешканці Харківської області можуть звертатися в надлісництва: Гутянське — 050 039 35 10, Зміївське — 067 579 98 61, Жовтневе — 095 656 72 71, Ізюмське — 099 060 03 02.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов закликав готуватися до найскладніших сценаріїв майбутньої зими. Він наголосив, що ситуація залежатиме від перебігу бойових дій та переговорного процесу, а міста мають заздалегідь подбати про альтернативні джерела тепла та електроенергії.

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