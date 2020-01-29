Народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к началу Второй мировой войны и Холокосту
Так, Медведчук высказал свое возмущение по этому вопросу:
«Вы знаете, я, безусловно, возмущен тем, что это прозвучало от гражданина Украины, более того, что это прозвучало от президента Украины. Потому что, во-первых, на мой взгляд, он не имеет никакого права об этом говорить, тем более представляя страну как президент. И говорить о том, что Советский Союз, из которого мы все вышли и в котором мы жили одной семьей, некогда был виновен
в том, что была начата Вторая мировая война, более того, говорить о том, что Советский Союз причастен к Холокосту, в день памяти Холокоста, мне кажется, это кощунство», – заявил Виктор Медведчук на брифинге после встречи украинской делегации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с депутатами Бундестага, во время которой состоялась презентация инициативы «Парламентское измерение "нормандского формата".
Медведчук заявил, что это выглядит как оскорбление, то, что украинский и польский лидеры пришли к общему знаменателю в оценке исторических событий начала XX века.
«Это показательно… в первую очередь для еврейского населения, что в день памяти Холокоста вспомнили о человеке, который был одним из самых крутых, извините за это выражение, антисемитов начала ХХ века, – отметил политик. – Не знаю, о чем думал господин Дуда, который ставил подобный пример. Но, мне
кажется, это было оскорбление».
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По словам председателя "ОПЗЖ", советники, готовившие речь Зеленского, допустили серьезную ошибку.
«Это абсолютно неправильная позиция, которая непонятно кем
продиктована. Я могу только догадываться», – сказал Виктор Медведчук, особо подчеркнув, что Зеленский «не имел права на подобную позицию как президент Украины».
Напомним, 28 января делегация партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком посетила Берлин, где презентовала депутатам Бундестага, представителям дипломатических и деловых кругов Германии идею сотрудничества в рамках «Парламентского измерения "нормандского формата". Главная цель данной инициативы – объединить усилия парламентариев стран «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) для того, чтобы активизировать работу по реализации Минских соглашений как фундамента мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. О готовности подключиться к этой работе уже заявили представители парламентов Франции и Германии.