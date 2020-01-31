Депутат Бундестага Вольдемар Гердт рассказал о плане Медведчука по мирному урегулированию конфликта на Донбассе

Политик уверен, что это единственный вариант, как продвинуть этот процесс дальше. Ведь сейчас все затягивается, а эту тупиковый вариант. Медведчук представил прагматический плана, который понятен сторонникам и противникам. Также на встрече в Бундестаге обсуждалось и то, что есть люди, которые зарабатывают на конфликте, они и являются противниками мирного процесса. Об этом пишет 112.ua.

"Решения приняты правильно, прагматический план, который представил нам господин Медведчук, ну, он рационален, прост и понятен всем - и сторонникам, и противникам. Но также сегодня прозвучало, что есть сторонники того, чтобы не было урегулирования, потому что они живут и зарабатывают на этом. Но нам надо организоваться, это наш пробел", - рассказал Гердт.

Депутат добавил, что Германия сторонник мира. В Бундестаге поднят вопрос о создании комиссии, чтобы рассмотреть вопрос именно с этой стороны. Нужно начать мирный процесс, ведь ни Украине, ни России, ни Германии этот конфликт не дал ничего. А потерянные деньги могли быть направлены на пенсии и детей.

"Мы, сторонники мира, всегда действовали точечно, отдельно, врозь, и теперь благодаря вот этому визиту, который очень хорошо совпал с нашей инициативой, которую я инициировал в Бундестаге, создания комиссии по правам человека, которая рассматривает данную проблематику вот с этого ракурса... я думаю, что вот этот визит просто закруглил это все. Следующая встреча этой комиссии бундестаговской будет в Минске, и мы будем разговаривать именно о воплощении, о том, как надо привести в жизнь вот эти решения, которые уже есть. Это очень важные, очень ценные визиты для нас, для Германии. Я уже говорил сегодня, ведь никто же не выигрывает. Мы потеряли более 120 млрд евро из бюджета, а это пенсии, это детские. Мы потеряли огромный рынок сбыта, мы не приобрели ничего. И я думаю, ни Украина, ни Россия не приобрели от этого конфликта ничего", - добавил депутат.

Гердт добавил, что рад такой инициативе с украинской стороны. Партия уже давно пыталась найти решение с этой стороны, но была в оппозиции. Хотя у правительства немного иная позиция, ведь оно постоянно пыталось как-то помешать этим инициативам.

"Вот суть сегодняшней встречи. Ее практически невозможно переоценить. Она очень своевременна, и я благодарен, что эта инициатива пошла с украинской стороны. Мы стучались с этой стороны уже давно, но вы понимаете, что мы работаем, альтернативная партия, оппозиционная партия. Позиция нашего правительства немного другая, и нас постоянно старались как-то обрезать в этих инициативах", - заключил германский политик.



