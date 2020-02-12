Власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз обратились с призывом к президенту РФ Владимиру Путину

В частности дипломаты из американского посольства в Украине потребовали в своем блоге в Facebook, чтобы Российская Федерация в срочном порядке прекратила военную агрессию на востоке Украины.

Данное заявление было распространено в связи с пятилетием со дня согласования комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

"По истечении пяти лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще продолжают погибать в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", - написали они.



Следует напомнить, что 12 февраля 2015-го в столице Республики Беларусь Минске состоялись переговоры по урегулированию военного кризиса на Донбассе. Участниками встречи стал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, немецкий федеральный канцлер Меркель и президента РФ Владимир Путин.

Также ранее сообщалось, что для того, чтобы расколоть Европу президент РФ Владимир Путин выбрал новую цель.

В этот раз Кремль намерен помешать интеграции Балкан с Западом. Такое мнение выразил спецпредставитель США по делам Западных Балкан Мэтью Палмер.

Палмер считает, что Российская Федерация хочет обеспечить нестабильность в этом регионе.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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