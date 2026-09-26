Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 27 вересня по 3 жовтня показує поступове охолодження: максимум удень становитиме +22°, а мінімум опуститься до +18°, синоптики також попереджають про можливі опади в четвер, 1 жовтня.

попередній тиждень із потеплінням в Одеській області поступився місцем помірнішій погоді — синоптики прогнозують, що з 27 вересня по 3 жовтня температура в регіоні коливатиметься від +18° до +22° вдень, а ближче до вихідних область відчутно охолоне.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в діапазоні від +18° до +22°, а нічні — від +13° до +16°.

У неділю, 27 вересня, повітря вдень прогріється до +21°, а вночі опуститься до +14°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 28 вересня, синоптики фіксують пік тижня — стовпчики термометрів вдень підіймуться до +22°, вночі ж повітря охолоне до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, дощу не передбачається.

У вівторок, 29 вересня, температура вдень утримається на позначці +21°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 30 вересня, повітря помітно охолоне — вдень очікується лише +18°, вночі +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +20°, вночі затримаються на +16°. Хмарно з проясненнями, і саме в цей день синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 2 жовтня, вдень утримається +20°, вночі +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, тиждень завершиться прохолодою — вдень +18°, вночі всього +13°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане понеділок, 28 вересня, з температурою +22° вдень, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, з мінімумом +18° вдень і +13° вночі. Перепад температур за тиждень становить 4°, а єдиний день з можливими опадами — четвер, 1 жовтня.

У четвер, 1 жовтня, через можливі опади варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі. У прохолодні вечори й ночі, коли температура опускається до +13°...+15°, синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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