Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о построении новых отношений с РФ, не осознает опасности, которую Кремль представляет для Европы

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко для издания Обозреватель.

Комментируя высказывание Макрона эксперт отметил, что такое видение ситуации может привести к тому, что в Париж придут российские оккупанты.

"Такое видение ситуации, которая вызвана агрессивным поведением России не только в отношении Украины, но и в отношении западного мира, пробивает дорогу к появлению российских танков на улицах Парижа. Пусть Макрон к этому готовится", - сказал Владимир Василенко.

Дипломат также заметил, что подобное заявление не было случайным, они решили посмотреть, как это воспримет наша страна, а также международные эксперты.

"Это был пробный камень, чтобы посмотреть, проглотит ли его Украина и солидная экспертная среда. Такое заявление – калька российской позиции в отношении Украины. Это попытка навязать общественному сознанию не существующую параллельную реальность вместо того, что происходит на самом деле", – резюмировал Василенко.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией и установить диалог.

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