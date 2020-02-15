Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зробив дивну заяву по Росії

Він заявив, що незважаючи на агресію Росії, їй потрібно дати "стратегічний шанс". Політик не став заперечувати, що РФ агресивна країна і залишиться такою в найближчий час. На думку лідера Франції, незважаючи на це, не можна блокувати і ігнорувати Росію. Макрон додав, що враховуючи географію, європейцям все одно доводиться деякі речі робити разом з росіянами. Саме тому вони заслуговують на стратегічний шанс, вважає він.

У виправдання своїх слів президент Франції, як і на зустрічі в Польщі, заявив, що він не є проросійським або антиросійським політиком. Він проєвропейський.

Політик додав, що економічні санкції не принесли нічого доброго ні одній із сторін. Він згоден, що європейці не будуть чекати, поки Росія сама звернеться до них, але він упевнений, що Європа повинна працювати над новою стратегією відносин з Росією, які будуть партнерськими і довірчими.

«Ми не повинні відходити від своїх позицій, але в той же час необхідно встановити стратегічний діалог. Ситуація, яка є сьогодні, - це найстрашніше: ми не розмовляємо один з одним, повсюдно виникають конфлікти», - підбив підсумок Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні на Мюнхенській конференції виступав також президент України Володимир Зеленський. Він звернув увагу на те, що на шостий рік війни європейці почали забувати про те, що на Сході України військовий конфлікт. Через це Україна постійно зникає з порядку денного. Крім цього, Зеленський підтвердив, що має намір завершити війну на Донбасі. За його словами, залишилося тільки переконати в цьому Росію.

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