Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), нардеп Виктор Медведчук назвал условие, при котором предложения по миру на Донбассе будут действенными

Условие таково: если эти предложения находят отзыв у тех, от кого зависит их реализация. Об этом Виктор Медведчук заявил, комментируя озвученную ранее идею о совместном патрулировании украинско-российской границы.

Отвечая на вопросы журналистов о том, насколько реалистична такая идея, Виктор Медведчук заявил: «Для этого надо согласие как минимум тех людей, которые осуществляют это на неконтролируемой территории».

Оппозиционный политик, разработавший План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, отметил, что любые предложения должны обсуждаться с представителями Донецка и Луганска.

Именно поэтому, подчеркнул Виктор Медведчук, уже прозвучало заявление пресс-службы Кремля о том, что, наверное, все может быть, но для этого нужен диалог с Донецком и Луганском. Как только такая договоренность будет достигнута, можно это делать. А сейчас это очередной лозунг, который направлен на формирование новых идей, это очередной уход от реализации Минских соглашений, где написано все, что необходимо для мира на Донбассе, уверен парламентарий.

Ранее сообщалось, что 29 января 2019 года на Всеукраинском чрезвычайном съезде партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» был обнародован План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Эксперты, украинские и зарубежные СМИ назвали мирный план Виктора Медведчука и идею о межпарламентском диалоге эффективными и действенными для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.