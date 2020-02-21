Нардеп Владислав Поляк «попался» в Верховной Раде сразу на нескольких нарушениях – согласно новому закону и при условии доказанной в суде вины, ему грозит лишение мандата

Внефракционный нардеп Владислав Поляк был пойман камерами журналистов на кнопкодавстве. Об этом сообщает « Чесно » 21 февраля. Именно Поляк стал первым депутатом, который подпадает под действие нового закона о криминализации неличного голосования. Теперь горе-нардепу грозит открытое уголовное производство и его последствия, но об этом позже.

Так мажоритарщик из Закарпатья Поляк на пленарном заседании Рады в пятницу «отличился» неправомерными действиями, при чем не раз – он неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Началось все с того, что при электронной регистрации на заседание 21 февраля он нажал на кнопку на месте справа и уже после этого на своем месте. Далее, на опубликованных порталом видео-доказательствах видно, как Поляк голосует на пустом месте справа – это место закреплено за депутатом группы «Доверие» Василием Петевкой, а после – нажимает на кнопку уже на своем пульте. Это, напомним, происходило во время голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, Поляк жал не только на свой пульт при голосовании по поправке №1420 (вышеупомянутый законопроект). Депутат, и на видео и скринах это отчетливо видно, в первую очередь нажал на кнопку на своем пульте и после кнопкодавил на пустом месте справа от него. На табло общего голосования «результаты бурной деятельности» народного избранника подтвердились.

Как известно, чуть менее месяца тому назад в Украине вступил в силу закон №404-IX по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

При выявленном нарушении Генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство, а расследовать правонарушения надлежит Государственному бюро расследований. Нардепу Поляку грозит суд и, если его вина будет доказана, ему «впаяют» соответствующий штраф (от 51 до 85 тыс. грн). Депутата могут признать виновным в кнопкодавстве и, когда обвинительный приговор вступит в силу, нардеп будет досрочно лишен мандата согласно статье 81 КУ.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины» предусматривает введение уголовной ответственности для депутатов, которые на заседании Верховной Рады умышленно голосовали за своих коллег.

Теперь нарушителям будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, что закон внесли в Раду в конце сентября. В декабре депутаты приняли его во втором чтении.

Ранее мы писали и о том, что украинские депутаты никак не хотят отказаться от кнопкодавства, и придумывают для этого весьма необычные способы.

Активисты общественного движения «Честно» заметили, что для голосования за своего коллегу, народные избранники изобрели специальную конструкцию на выдвижном столике.

Конструкция упирается в соответствующую кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу. При этом приводя механизм в действие порой очень оригинально.

Отметим, что такой способ кнопкодавства позволят избежать обвинений в неперсональном голосовании, ведь формально нардепне касается руками пульта своего коллеги, применяя этот способ.

Такую креативность проявили нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный.

"На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий "кнопкодавитель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир", - рассказали активисты.

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Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с нардепом в центре Киева.

Также Politeka писала, что нардеп после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.