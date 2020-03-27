Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от Рады два принятых законопроекта

Президент после собрания "Слуги Народа" отметил, что в мире сейчас кризис. Украина должна его пройти, а поэтому необходимо проголосовать два закона - о банках и земле, чтобы договориться. Об этом пишет Politeka.

"Мы понимаем, что сейчас мировой кризис. Нам очень важно его пройти. Поэтому условия МВФ - это два закона - закон о банках и закон о земле, о чем мы уже договорились", - сказал президент.

По словам президента, 30 марта будет внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят данные законопроекты. Пока не известно, где будут депутаты проводить сессию. Спикер Рады Дмитрий Разумков не исключает, что могут собраться во внутреннем дворике парламента.

Зеленский также рассказал, что в законе есть поправки, по которым можно купить будет не больше 100 га и только физическим лицам. Юридические лица смогут покупать уже с 2024 года и не больше 10 000 га.

"Государственную землю продавать сейчас не будем. Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, а для юридических - и это второй этап, с 2024 года, - до 10 000 га. Первый этап - для физических лиц, до 100 га", - сказал президент.

Депутат Никита Потураев из фракции "Слуга народа" рассказал, что Рада хочет проголосвать за законопроекты о банках и земле в целом. По его заявлению, компромиса удалось достичь.

"Все идем и голосуем. Банки - в том виде, в котором есть правительственный законопроект, согласованный с МВФ. Относительно земли был предложен компромисс", - сказал депутат.

Напомним, Зеленский воспользовался карантином ради скандального закона

А еще Politeka писала, что МВФ бортанул Украину в критический момент, денег не будет

Также Politeka сообщала, что Украина не останется без денег МВФ



