Политолог опроверг причастность Радуцкого к незаконному экспорту медицинских масок

Как сообщает издание Акценты, украинский политолог Сергей Лямец провел расследование касательно незаконно вывоза средств индивидуальной защиты из Украины, опровергнув, тем самым, причастность к этому нардепа и основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого. Соответствующий пост она опубликовал на своей страничке в Facebook.

Сергей Лямец рассказал, что множественные обвинения в адрес Михаила Радуцкого о том, что с его помощью из Украины было вывезено 20 тонн медицинских масок – фейк. Недавно в СМИ активно распространилась информация о том, что Радуцкий был замечен на Харьковском заводе медпрепаратов, с которого в следствии была отправлена партия медицинских масок, на экспорт которых, украинское правительство ввело запрет. Однако, никто не стал проверять достоверность информации, ссылаясь на некие "источники" и "экспертов", которых по факту может и не существовать. И, как выяснилось, в Харькове в принципе не существует подобного предприятия, которое производило бы такое количество масок и хранило у себя на складах.

Далее, Лямец объяснил, что вывоз медицинских масок с территории Украины начался еще задолго до того, как на их экспорт ввели запрет и внутри государства вырос спрос. Началось все с тех пор, когда эпидемия коронавируса COVID-19 начала разворачиваться в Китае и местное правительство пыталось отыскать средства индивидуальной защиты во всех уголках планеты. Что примечательно, Украины это также коснулось, однако продажей масок и других препаратов занимались не чиновники или правительство, а частные лица, решившие подзаработать на ажиотаже.

Документы, находящиеся в открытом доступе, доказали, что торговлей масок и других средств занимались крупные медицинские организации, причем еще задолго до введения запрета на экспорт. В частности, ею стала компания "СИНОФАРМ", ООО "Мамона ТРЕЙД", НПП "СТАНДАРТ" и другие, и ни одна из перечисленных компаний не имеет отношения к Михаилу Радуцкому.

По мнению Сергея Лямеца, распространение данной информации не было чьей-то оплошностью, а четко спланированным фейком, организованным опытными политиками при власти или оппозицией. К сожалению, до конца найти источник такого заявления – невозможно.

Полную версию расследования читайте тут: