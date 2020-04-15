Народный депутат Украины Сергей Шахов, который стал первым парламентарием, победившим коронавирус, сегодня прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы НПК «Диапроф-Мед»

Исследование показало наличие высокого количества антител в крови Шахова, а значит, он не только выработал устойчивый иммунитет к вирусу, но и может стать донором для больных в тяжелой форме.

«Для меня огромная честь быть одним из первых тестируемых с помощью нашей украинской тест-системы. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в Парламенте и собственной кровью», - сказал Сергей Шахов.

Кровь парламентария подходит для лечения тяжелобольных через переливание плазмы, это направление борьбы с коронавирусом считается самым перспективным в мире, а также для выделения антител с тем, чтобы создать лекарство.

«В ближайшие дни я планирую сделать тесты на антитела моим детям, которые болели со схожими симптомами еще в феврале. А также буду готов сдавать кровь как донор, как только лаборатория будет готова ее принять», - сказал Сергей Шахов.

По мнению Народного депутата, разработка украинскими учеными тест-системы на антитела может стать спасением для нашей страны. Позитивный результат теста фактически можно считать билетом из карантина.

«Этот тест должен стать доступным для каждого украинца. Получив позитивный результат о наличии антител, человек может выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, а это спасет нашу экономику», - уверен Шахов.

Как сообщалось, оценочные испытания иммуноферментных тест-систем на наличие антител к COVID-19 украинского производителя НПК "Диапроф-Мед" определили их качественные показатели на очень высоком уровне. Завтра первая партия, в объёме 2500 тестов, уже будет поставлена в лаборатории Украины.

Оценочные испытания тест-систем проводились НМУ им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской. Качественные показатели иммуноферментных тест-систем для определения IgG — антител к COVID-19 составили: чувствительность - 94,2%, специфичность - 98,4%. Таким образом, тесты украинского производства демонстрируют высокую чувствительность и точность. В то время, как стоимость украинского теста в три с половиной раза дешевле, чем иностранные аналоги.