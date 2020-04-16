Российский публицист и журналист Виктор Шендерович уверен, что "хамство путинской России" стало залогом сплочения украинцев

Он отметил, что нормальные люди смогли объединиться из-за агрессии РФ.

"Столько любви и тепла сколько я получаю в последние годы от украинцев - это беспрецедентно... Сегодня Россия сделала очень многое для становления украинской государственности. Вы должны поблагодарить Владимира Владимировича. Хамство путинской России объединило всех нормальных людей", - уверен публицист.

Отметим, что писатель выражал восхищение Майданом и возмущение аннексией Крыма, назвав действия российских властей "рефлексом гиены". Сравнивал Путина с Гитлером не в пользу первого (он не настоящий "буйный", в отличие от фюрера).

Также он напрямую винит Путина и российского министра обороны Шойгу в гибели малайзийского "Боинга".

Ранее, известный одесский писатель-сатирик Михаил Жванецкий хлестко высказался о россиянах.

Комментируя события в Украине, Жванецкий заявил, что россияне попросту завидуют своим соседям украинцам, потому что те решились на изменения в стране, чего никогда не смогут сделать русские.

«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор», — подметил известный одессит.

Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.

Как сообщала Politeka, известному комику Жванецкому пригрозили в Украине: «Должен отказаться».

Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».





