Украине могут объявить "дипломатическую войну" при условии, если Михаил Саакашвили получит топ-должность в Кабмине

Об этом передает агентство Интерфакс.

Как заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, Михаил Саакашвили признан виновным и объявлен в международный розыск.

Поэтому, как утверждает дипломат, назначение Саакашвили в Кабмин будет расценено Тбилиси как "недружественный шаг Киева".

"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - заявил Шарашенидзе в коммментарии журналистам.

Позже появилась информация о том, что Грузия планирует отозвать своего посла из Украины из-за возможного назначения Саакашвили в Кабмин, передает УНИАН со ссылкой на свои высокопоставленные источники.

По словам экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением Зеленского.

На условия Грузии уже успели отреагировать в Верховной Раде. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, демарш Тбилиси можно расценивать как вмешательство в суверенитет Украины.

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран. Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", - заявил нардеп в эфире телеканала.

Украинцы гневно отреагировали на дипломатический демарш Грузии и отметили, что никто не имеет права указывать Киеву.

"Будем послушными? Что за бред?", "Неужели в Украине настолько хреновые дела, что кроме Михо и назначить некого?", "Все забыли? что Украина самостоятельное государство и мы сами можем решить проблемы без чьих-то указаний и советов", "Порох и до Грузии добрался", "Ещё не хватает испортить отношение с Грузией. И ради кого? Пусть уже все вмести нападут на нас и все будет шикарно", "Лавров, Патрушев и Сурков - аплодируют стоя. Путин довольно потирает руки", "Подождите ,почему вы так боитесь Михо? Значит знаете ,что народ Грузии его поддержит?", "Какого хрена все суют свои носы,своих проблем мало,задолбали", "Пусть идут на, он навел порядок там и многих пустил на дно вот и злятся", - написали они в комментариях.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.