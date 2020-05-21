Президент Владимир Зеленский высказался о возможных протестах в Украине

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал во время пресс-конференции по итогам года работы в должности главы государства.

На вопрос журналистки о том, боится ли он массовых акций протеста, гарант заявил, что Украина не нуждается в революциях, а для цивилизованного решения таких вопросов был принят закон об импичменте.

«Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика – пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте. И хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти произошла. Чтобы она была в мирном процессе, чтобы не гибли люди. Чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны», – заявил президент.

Более того, Зеленский уверен, что "ничего плохого" не делает.

«О чем вы говорите? Чего мне бояться? Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом своем шаге. Даже иногда делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что стоят очень дорого каждому украинцу», – сказал Зеленский.

Во время той же пресс-конференции Зеленский также оценил ситуацию в стране из-за кредитов МВФ.

"Украина страна бедная – это надо признать. Мы должны миллиарды выплачивать кредиторам, не мы их набрали, но нам это выплачивать", - отметил президент.

По его словах, государство все же будет помогать украинцам, но с этим есть сложности.

"Всем пенсионерам и социально незащищенным будем помогать, но по нашим возможностям. Мы не печатаем деньги", - заявил Зеленский.

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