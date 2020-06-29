Из-за агрессии в отношении Украины Россия продолжает расплачиваться экономически

Европейский Союз постановил продлить санкции против РФ еще на полгода. Об этом сообщается на сайте ЕС. Новый срок до 31 января 2021. Решение было принято в результате последней оценки состояния выполнения Минских соглашений. Так как эти договоренности не реализованы в полной мере, противороссийские санкции продолжаются.

Напомним, санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Более того, сильнее ограничен доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть применены в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Ранее мы писали, в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, благодаря которым Владимир Путин может снова стать президентом.

Как стало известно, в голосовании принимают участие жители оккупированных территорий. Речь идет о тех, кто получил российский "паспорт" на Донбассе.

По информации журналистов, в ОРДЛО для желающих проголосовать организовали специальный подвоз автобусами в Ростовскую область на избирательные участки.

Голосование по поправкам в Конституцию проходят и в оккупированном российскими войсками Крыму, но уже без подвоза людей.

Об этом коварном плане Путина сообщалось раньше. В частности о том, что хозяин Кремля намеревался использовать жителей захваченных территорий, чтобы поправки таки приняли, и он смог снова участвовать в выборах.

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