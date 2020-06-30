Президент Владимир Зеленский призвал готовиться ко второй волне эпидемии китайского вируса

Как передает пресс-служба Офиса президента, на традиционном совещании по противодействию распространению вируса Зеленский заявил, что ввиду того, что происходит нужно быть готовыми ко всему.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал глава государства.

Сейчас правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Уже есть койки для почти 30 тыс. больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, но ограничительные меры будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей», - заявил он.

Тем временем в Украине уже прогнозируют возникновение нового очага заболеваемости вирусом из Уханя. Воспользовавшись увеличенными выходными, украинцы устроили массовый загул пренебрегая масками и антисептиками.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин массово не соблюдают в ночных клубах и на пляжах Одессы.

Отметим, всего в Укериане по данным на 9:00 30 июня зафиксировали 44 334 случаев заболевания, за последние сутки - 706. Вследствие болезни погибли 1159 человек, из них 12 - за минувшие сутки.

Выздоровели 19115 человек, из них за сутки - 88.

Болеют сейчас 24060 украинцев.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.

Также Politeka писала, что заросший Зеленский вырвался из самоизоляции и пригрозил украинцам: "Плохо будет всем".